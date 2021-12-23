Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Daha hedef odaklı ve sonuca götürecek nokta atışlarının da planlanması ve yapılması gerekiyor. Bunun için sadece örgütlerimizin yürütmüş olduğu çalışmayı Genel Merkez tarafından yapılan örgütlerin de işin için de olduğu, bölge milletvekillerinin, Parti Meclisi üyelerinin görevli olduğu bir başka çalışmayı yapacağız Karadeniz Bölgesi’nde. Karadeniz Masası’na dahil olacak 12 tane ilimiz var. Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak. 2018 seçimlerine göre bizim Düzce’de ve Rize’de vekilimiz yoktu. Bu iki ilimizde de vekil çıkaracağız. Düzce ve Rize’de vekil çıkarmayı hedefleyen bir çalışma içinde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memleketi Rize'den de CHP'li bir milletvekilini göreceksiniz" diye konuştu.

"AK PARTİ KENDİSİNİ HİÇBİR YERDE BASKIN GÖSTEREMEYECEK"

Salıcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Koordinasyonun başında Hasan Baltacı olacak hem Parti Meclisi üyemiz hem de Kastamonu milletvekilimiz. Bir koordinatör bana bağlı çalışacak. Ama o bölgedeki vekiller, Parti Meclisi üyeleri, il başkanları ilçe başkanları bu süreçte süreci birlikte yürütecekler. Karadeniz’de adalet ve kalkınma partisinin yüksek oy aldığı bir bölge. CHP’nin gücünü artırması gereken bir bölge. Böyle bir bölgede CHP’nin daha fazla öne çıkması için oy oranını daha fazla arttırması için elimizde kullanabileceğimiz yöntemler var. Partinin genel olarak yürütmüş olduğu bir siyaseti var. Bu siyasetin tabana oradaki kanaat önderlerine daha iyi anlatabilmesini sağlamamız gerekiyor. AK Parti’nin kendisini en rahat gördüğü alanlara giriyoruz. Geçmişte en rahat gördüğü alanlara giriyoruz. Doğu, Güneydoğu’ya giriyoruz. Karadeniz’e gidiyoruz. Orta Anadolu’ya gireceğiz. Hiçbir yerde Adalet ve Kalkınma Partisinin kendisini politik olarak baskın gösteremeyeceği ya da göremeyeceği bir Türkiye olacak."

"NE KADAR 'SEÇİM YOK' DİYORLARSA SEÇİM O KADAR YAKLAŞMIŞ DEMEKTİR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin 2018 seçimlerinden önce yapmış olduğu açıklamalara, demeçlere bir bakın, hep vurgu şuydu, 'seçim zamanında olacak, erken seçim kesinlikle olmayacak' sonra biz pat diye erken seçime gittik, benzer bir şey olacak. Ne kadar çok seçim yok diyorlarsa seçim o kadar yakınlaşmış demektir."

"DAR GELİRLİYİ AÇLIK NORKTASINA GETİREN DÜZENDE ISRARLILAR"

"Bizim birinci önceliğimiz ekonomi, hayat pahalılığı, enflasyon, ücretlerdeki düşüş, işsizlik. Türkiye’nin de en temel problemi ekonomi. Vatandaşımız akşam yatağa aç giriyor. Bizim ekonomiyi nasıl toparlayacağımızı anlatmamız gerekiyor. CHP’nin politikalarının ne olacağını anlatmamız gerekiyor. İktidarın hangi kritik hatalarından dolayı o vatandaşı bu bu duruma düştüğünü de fark etmesini sağlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Onun için ağırlıklı dilimiz ekonomi olacak. Hızlı bir şekilde kur 12.5 liraya geldi oturdu. Şu anda kurmuş oldukları düzen zengini zenginleştiren, dar gelirliyi neredeyse açlık noktasına iten bir düzen ve onlar bu düzeni devam ettirmekte ısrarlılar."