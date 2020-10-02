CHP'li Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasındaki 17 tutuklamayı değerlendirdi

AA

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Arama Çalıştayı, Genel Başkan Yardımcıları Salıcı, Seyit Torun, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Salıcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında yapılan tutuklanmaların HDP'ye karşı bir operasyon olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'de siyaseti baskı yoluyla dizayn etmeye çalışan bir anlayışın bulunduğunu savunan Salıcı, şöyle konuştu:

"6 sene önce olmuş olayların üzerinden yargılamalar yapılmış, beraat etmiş, hatta belediye başkanı o yargılama sırasındaki muameleden dolayı tazminat hakkı elde ettiği halde tekrar tutukluyorsunuz. Sadece HDP'li oldukları için, hukuksuz ve siyasi bir meseleye dönüştürdüğünüz için. Biz bunu söyleyince de 'Cumhuriyet Halk Partililer HDP'ye sahip çıktı'. Bak ben sana anlatayım. Senin bu baskıcı politikaların yüzünden biz Melih Gökçek'e bile sahip çıkmak zorunda kaldık. 'Metal yorgunluğu' diye bir sürü belediye başkanını görevden uzaklaştırmadınız mı ? Onlar HDP'li miydi kardeşim, onlar Cumhuriyet Halk Partili miydi ? Sizin gibi daha önce bu tür operasyonlar yapanlar şu anda tarihin çöplüğünde yerlerini almış durumdalar. Buradan çıkış yok, siz gidiyorsunuz."

- Kovid-19 rakamları

Konuşmasında, açıklanan Kovid-19 verilerine ilişkin eleştirilere de değinen Salıcı, "En son sayın bakan itiraf etti ki o rakamlar da doğru değil. Biz biliyorduk, bunu söylüyorduk. Tabipler Birliği söylüyordu, sahada görüyorduk, kendi hayatımızdan görüyorduk ama sayın bakan açıklıkla itiraf etti. Şunu söyledi: 'Biz halkımızın sağlığıyla da ilgiliyiz ama Türkiye'nin çıkarlarıyla da ilgiliyiz.' Türkiye'nin ulusal çıkarı vatandaşa doğru şeyler söylemekten geçer, şeffaflıktan geçer." ifadelerini kullandı.

Salıcı, Türkiye olarak Azerbaycan topraklarının işgal altında kalmasına seyirci kalamayacaklarının altını çizerek, "Cumhuriyet Halk Partisi açık bir şekilde Azeri kardeşlerimizin, Azerbaycan'ın yanındadır ama hiç kimse bu konuyu Türkiye'de binlerce yıldır beraber yaşadığımız Ermeni yurttaşlarımıza yönelik bir baskı veya kötülük yapma aracı olarak görmesin." dedi.

- Yeni Ekonomi Programı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da 31 Mart yerel seçimleriyle Türkiye'de değişimin başladığını, yerelden genele CHP'nin iktidara ulaşacağının mesajını verdiklerini söyledi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programını eleştirdi.

Böke, "Türkiye'nin fakirleşme sorununu, borçluluk sorununu, istihdam sorununu görmezden gelen ve en önemlisi Türkiye'nin siyasi sorununun iktidarın ta kendisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmenin algı çalışması üzerine geçmeyen bir programı bize orta vadeli program diye sundu. Oysa ki bu programın çare olmadığı çok açık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam eden çalıştay, yarın tamamlanacak.