CHP'li Salıcı'dan "Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırı" açıklaması

Salıcı, Adana'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bir heyet olarak kente geldiklerini belirtti.Olayın ilk andan itibaren doğruların ortaya çıkması için teşkilatlarının önemli bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Salıcı, Yüreğir Kaymakamı ile kaymakam koruması hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.Olay hakkında "vefa destek grubu görevlilerine karşı saldıra bulunulduğu iddiası" olduğunu vurgulayan Salıcı, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, CHP'li belediye başkanları ile belediye görevlilerinin vefa grubu üzerinden yardım dağıtımına katıldıklarını gösteren fotoğrafları basın mensupları ile paylaştı.Salıcı, "Şu çok açık, Eren kardeşimiz vefa grubuna gönüllü destek veren arkadaşımız. Yardımlar dağıtılırken biz yardımı kimin dağıttığıyla ilgilenmiyoruz. Vatandaşımız ağır bir ekonomik sıkıntı içinde, salgın koşullarından kaynaklanan açlıkla boğuşuyor. Dolayısıyla bu yardımları vefa grubu üzerinden dağıtan vatandaşlara, devlet görevlilerine de CHP'li gençler, belediyeler ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyorlar ama olay tam tersi şekilde ortaya çıkıyor." diye konuştu."Bizim Eren kardeşimizin yanlış yaptığına yönelik herhangi bir yaklaşımımız, herhangi bir anlayışımız yok." ifadesini kullanan Salıcı, "Eren, CHP'nin onurlu bir üyesi. Bizler onun bir yanlış yaptığı kanaatinde değiliz." dedi.Toplantıya Eren'in ailesi ile CHP'li bazı milletvekilleri ve belediyeyi başkanları katıldı.- OlayValilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.
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