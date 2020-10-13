CHP'li Şahin: "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir"

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığına ilişkin Sayıştay raporunun açıklandığını ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da raporun ana temasını şehir hastanelerinin oluşturduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı 2019 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda toplam 42 adet bulgunun yer aldığını ve bunların 28'inin doğrudan şehir hastaneleriyle ilgili olduğunu belirten Şahin, "Buradan da görüleceği üzere şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığının en fazla hatalı işlem yaptığı ve hatalarında da giderek artış görülen kısmıdır." diye konuştu.
Şahin, 2019 yılına ilişkin raporda "şirket" kelimesinin 414 defa geçtiğini dile getirerek, "AKP iktidarı sağlık alanına, hastanelere şirketleri yerleştirmiştir. Şehir hastanelerinin de şirket hastaneleri olduğunun bir tescilidir. Raporda da bu alenen ifade edilmekte ve açık olarak gösterilmektedir." ifadesini kullandı.
Şehir hastaneleri hakkındaki yoğun bulgunun, şehir hastaneleri modelinin ne kadar yanlış olduğunu ve kamunun ne derece zarara uğratıldığını gösterdiğini savunan Şahin, "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir ve hastanelerin vatandaş üzerindeki yükü giderek artmaktadır. Şehir hastaneleri modeli olmasa hem sağlık sistemi daha iyi işleyecek hem de kamu zararı gerçekleşmeyecektir. CHP iktidarında, şehir hastaneleri şirketlere paraları ödenerek kamulaştırılacak ve devlet hastanesi statüsüne getirilecektir." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!