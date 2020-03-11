11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP'li Şahin: "Koronavirüsle topyekun mücadele etmeliyiz"
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına siyasi açıdan yaklaşmanın mümkün olmadığını, bununla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'yi çevreleyen ülkelere ulaştığını söyledi. Türkiye'de de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü dile getiren Şahin, "Bu aşamada koronavirüs konusuna siyasi açıdan yaklaşmak mümkün değil. Bununla topyekun mücadele etmek durumundayız." diye konuştu.
Ortada panik yapacak bir tablo olmadığını, tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Şahin, "Koronavirüs enfeksiyonları ilk kez gözükmüyor. Daha önce böyle salgınlar yaşandı. 2002'de Sars, 2012'de Mers olarak gördük. Onların vaka sayıları daha düşüktü. Yeni tip koronavirüsün vaka sayısı çok daha fazla ama ölüm oranı daha az." dedi.
Enfeksiyonun ilk vakanın çıktığı Çin'de eskisi kadar hızlı ilerlemediğine işaret eden Şahin, Çin'de dünden bu yana yaklaşık 20 yeni vaka tespit edildiğini, salgının Çin dışında özellikle İtalya, İran ve Güney Kore gibi ülkelerde artış gösterdiğini aktardı.
Şahin, vakaların yüzde 60'ının iyileştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Hasta olanların yüzde 3'ünü kaybediyoruz. Yüzde 37'si de şu anda hastalığı yaşıyor. İnsanların yarıdan çoğu vücut direnciyle bu hastalığı yenebilecek noktada. Vücut direncimiz yerindeyse vücudumuz viral enfeksiyonları yenebiliyor. Bir hekim olarak söylüyorum, vücut direncinin güçlenmesinin en önemli basamakları yeterli uyku almak, yeterli beslenmek, spor yapmak ve stresten uzak kalmaktır. Genel hijyen kurallarına da uyarsanız hastalığa yakalanmış olsanız dahi bağışıklık sistemiyle bunu alabilirsiniz."
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