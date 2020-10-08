CHP'li Öztunç: "Termal sahalar ihaleye çıkarılırken millete ve yerel yönetimlere de danışılmadı"

AA

Öztunç, partisinin Marmaris İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 8'i Bodrum'da, 4'ü Marmaris'te olmak üzere Muğla genelinde 32 jeotermal saha için ihaleye çıkıldığını söyledi.

Çevrenin korunması gerektiğini ifade eden Öztunç, "Yatırıma ve jeotermale karşı değiliz ama bir anda ne oldu da Muğla'da 32 termal sahası ihaleye çıktı? Bu termal sahalar ihaleye çıkarılırken millete ve yerel yönetimlere de danışılmadı." diye konuştu.

Muğla'da faaliyet gösteren MUÇEV'in de çevreyi koruma amacıyla kurulduğunu hatırlatan Öztunç, kurumun amacı dışında ticaretle uğraştığını ileri sürdü.

İlçede temaslarda bulunan Öztunç, Marmaris Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Öztunç'a programlarında CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da eşlik etti.