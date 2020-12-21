CHP'li Özkoç, Hamza Yerlikaya'yı, hakkındaki "sahte diploma" iddiası nedeniyle istifaya çağırdı

AA

Özkoç, paylaştığı video mesajında, Yerlikaya'nın "yalanlarına" cevap verdiğini söyledi.

Hamza Yerlikaya'nın İmrahor Meslek Lisesi adına düzenlenmiş sahte diplomayı alıp Gazi Üniversitesi Spor Okulu'na kayıt yaptırdığını, bundan dolayı hakkında açılan davada suçlu bulunduğunu savunan Özkoç, mahkeme kayıtları olduğunu belirttiği belgeleri gösterdi.

CHP'li Özkoç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sahtekarlıktan suçlu bulunan bir kişi olarak nasıl oluyor da milletvekili seçilebiliyorsun, Cumhurbaşkanı Danışmanı olabiliyorsun, Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanıp milyonlarca para alabiliyorsun, hala Bakan Yardımcısı görevini sürdürebiliyorsun? Senin ondan sonra ne yaptıkların beni hiç ilgilendirmez.

Bu iktidar sahtekarları bakan yardımcısı, hırsızları büyükelçi yapıyor. Biz bununla mücadele ediyoruz. Bu ülkenin temiz, liyakat sahibi evlatları hak ettikleri makamlara gelsin diye uğraşıyoruz. Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin."