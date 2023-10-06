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        Haberler Gündem Politika CHP'li Özel: Yol verirseniz, hep beraber yürüyelim

        CHP'li Özel: Yol verirseniz, hep beraber yürüyelim

        CHP Genel Başkan Adayı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "'Herkes için CHP' değil. Ne demek herkes için CHP? Bir parti herkes içinse, hiç kimse için bir şey yapamaz. 'Özgür yoldaşımız, sen bu partiyi yönetirsin, sen bu partiyi güçlendirirsin, bu partiyi iktidar yaparsın' derseniz, ben varım. Yol verirseniz, hep beraber yürüyelim ve partimizi iktidara götürelim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 19:26 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:26
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        CHP'li Özel: Yol verirseniz, hep beraber yürüyelim
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        CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca, Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda 38´inci il kongresi düzenlendi. Kongreye partinin genel başkan adayları Özgür Özel ile Örsan Öymen, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, milletvekilleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut İl Başkanı Abdullah Atik, tekrar İl Başkanı seçildi. Atik, konuşmasında Diyarbakır´da partisinin oy oranını artırdığını belirterek, "1 yıldır görevdeyim. 16 binde olan oyumuzu, 80 binlere çıkarmayı başardık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 73 oy aldık. 40 yıldan sonra milletvekili çıkarmayı başardık. Bu bir tarihi rekordur. Artık seçimlerde 1 vekil değil, en az 3 veya 4 vekil bekliyoruz Diyarbakır´dan" dedi.

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        "KÜRT SORUNU VAR VE ÇÖZMEK İÇİN SÖZ VERİYORUZ"

        Genel Başkan Adayı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuşmasında Kürt sorununun var olduğunu belirterek, "Türkiye´yi bugünlerde, geçmişte `Kürt Sorunu benim meselemdir´ diyen birisi yönetiyor. Biz ittifakız, iç içeyiz dedikleri, `Kürt sorunu yoktur artık´ diyerek, Türkiye´de Kürt sorunu diye bir sorunun olduğunu inkar ediyorlar. Onların savruldukları yer bir yana. Biz Kürtlerin kimliğine, dillerine, kendilerini ifade etmelerine ve her dilde ayrımcılığa karşı, bugüne kadar uğradıkları her türlü haksızlığa karşı Kürt sorununu görüyor, biliyor ve gerçekten siyasi istismar konusu yapmaksızın çözmek, bu yolda yürümek üzere söz veriyoruz" diye konuştu.

        "RECEP TAYYİP ERDOĞAN YÜZDE 52, KARŞISINDAKİ MUHALEFET BLOKU 48"

        Recep Tayyip Erdoğan´ın seçimlerde sürekli yüzde 52, CHP´nin ise yüzde 48 aldığını belirten Özel, şöyle dedi:

        "Sadece 14- 28 Mayıs arası 33 tane mitingi 11 ilde yapmış bu partinin bir evladı olarak, 28 Mayıs gecesi sizlerle birlikte çok üzüldük, çok yıprandık, çok yıkıldık. Uğradığımız seçim yenilgisi hepimizin boynunu büktü. Artık bu ayrıştıran ve bizi öteye iten anlayışa itiraz etmek gerekiyordu. Recep Tayyip Erdoğan 52, karşısındaki muhalefet bloku 48. Öyle geçmişteki propagandalarla, `Herkes için CHP´ değil. Ne demek herkes için CHP? Bir parti herkes içinse, hiç kimse için bir şey yapamaz. `Özgür yoldaşımız, sen bu partiyi yönetirsin, sen bu partiyi güçlendirirsin, bu partiyi iktidar yaparsın´ derseniz, ben varım. Yol verirseniz, hep beraber yürüyelim ve partimizi iktidara götürelim."

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