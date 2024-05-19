CHP'li Özel: Kurucu kadroları anmadan bir müfredat hazırladılar

CHP Genel Başkanı Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını attığı Tütün İskelesi'nden Atatürk Anıtı'na vatandaşlarla beraber yürüdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Özel, burada yaptığı konuşmada, Samsunluların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının olmadığı, Kurtuluş Savaşı'nın isminin anılmadığı bir müfredat programı hazırlandığını ifade eden Özel, "Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk demeden, İnönü demeden, kurucu kadroları anmadan bir müfredat hazırlayarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki gençlerimize, öğrencilerimize istikamet vermeye, onları yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeler." görüşünü paylaştı.

Fotoğraf: AA

"SAMSUN'DA GAZİ'NİN PARTİSİNİ BİRİNCİ PARTİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Son seçimlerde birçok belediyeyi kazandıklarına işaret eden Özel, şöyle devam etti:

"Biz Kütahya'yı alıyorken, Afyon'u, Uşak'ı alıyorken, Manisa'yı, İzmir'e kadar olan bütün illeri alıyorken, yani Milli Mücadele'nin, Büyük Taarruz'un, Büyük Zafer'in illerini alıyorken, Amasya'yı alıyorken, şapka devriminin ili Kastamonu'yu alıyorken Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum. Buradan Samsun'daki partili, partisiz ama yüreğinde Atatürk sevgisi olan, Cumhuriyet sevgisi olan herkese sesleniyorum; biz Samsun'da bunu taşıyamayız. En kısa sürede Samsun'da Gazi'nin partisini birinci parti yapmak zorundayız. Onun için sadece televizyon izlemek, gazete okumak, arkadaşlarla sohbet etmek ve televizyonda bizleri izleyip mutlu olmak ya da tenkit etmek yetmez. Samsunlular, Samsun'daki Atatürkçüler, Samsun'daki iktidar için bugün ilk adımı atmalısınız. Buna var mısınız? Samsun'da bu durumdan rahatsız olan herkesi Cumhuriyet Halk Partisine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına davet ediyorum. Gelin ve bu duruma el koyun."

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"BEN GİDERİM, SEN GİDEMEZSİN"

Samsun'da CHP'nin birinci parti olana kadar vatandaşları çalışmaya davet eden Özel, şunları dile getirdi:

"Genç arkadaşlar Samsun'un gençleri, Türkiye'nin gençleri, Mustafa Kemal Atatürk bu partiyi kurdu ve sonra dedi ki 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Peki bunu nasıl yapacağız? Gazi Mustafa Kemal Atatürk öleceğini, toprak olacağını biliyor da peki bu ülkenin ilelebet yaşayacağına var olacağına nasıl emin oluyor? Birisine emanet etmiş olması lazım. Vallahi bilin, genel başkanlara emanet etmedi. Ne milletvekillerine ne belediye başkanlarına ne il başkanlarına. Şunu bilin askerdi, ordu komutanıydı, başkomutandı ama askerlere genelkurmay başkanlarına da emanet etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu Cumhuriyet'i sadece ve sadece gençlere emanet etti. Onun için eğer üzülüyorsan, enseyi karartıyorsan, sıkılıyorsan, bu ülkeden gitmeyi düşünüyorsan vallahi buna izin yok. Ben giderim, sen gidemezsin. Yaşlılar gider, gençler gidemez. Asker bile gider, gençler gidemez çünkü Cumhuriyet gençlere emanettir. Ben buradan Samsun'dan ilk adımın atıldığı yerden nasıl Samsunluları, Samsun'u kurtarmak için yarından itibaren ilk adımı atmaya çağırdıysam şimdi buradan Türkiye'deki bütün gençleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'ine ve partisine sahip çıkmak üzere Cumhuriyet Halk Partisine davet ediyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geceyi Samsun'da geçireceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olana kadar, CHP Samsun'da en çok milletvekili çıkaran parti olana kadar, Cumhuriyet Halk Partisi en çok belediyeyi kazanan parti olana kadar ben Genel Başkan olarak buradayım, sizinle birlikte mücadele edeceğim. Hepinizin bayramını bir kez daha kutluyorum. Bundan sonra hep beraber çok daha güzel günleri görmek için, ülkemizin yoksulluğunu çözmek için, sorunların hepsini halletmek için hep birlikte çalışacağız."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.