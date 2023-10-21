CHP'li Özel: 39 milletvekilini CHP’den alıp kimseye vermezsin

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaklaşan kurultay öncesi Antalya ’da konuşan Özgür Özel,” Müzakereye dayalı pazarlıklarla, bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları yüzde 0,1’lik yüzde 0,7’lik partilere verip, 39 milletvekilini CHP’den alıp kimseye vermezsin” dedi.

CHP'de yaklaşan kurultay öncesi Antalya’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel il ziyaretleri çerçevesinde Antalya CHP İl Teşkilatını ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Özel, "Maalesef 14 ve 28 Mayıs günlerinden sonra büyük bir üzüntü yaşadık günlerce kendimize gelemedik. Ağzımızı bıçak açmadı ve bu sürecin sonunda bizim ve partililerimizde bize oy verenlerde büyük bir duygusal kopuş yaşandı. Müzakereye dayalı pazarlıklarla, bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları, yüzde 0,1’lik yüzde 0,7’lik partilere verip, 39 milletvekilini CHP’den alıp kimseye vermezsin. Bu kardeşiniz bundan sonra sizin sesinizi sonradan duymayacak karar mı verilecek sandığı koyacak, kararı siz vereceksiniz. Önceki dönemde yorulduğunu düşündüğünüz, yeterince emek verdiğini düşündüğünüz, bundan sonraki dönemde yenilenme dediğimizde eskiler devam edecek mi dediğiniz arkadaşlarımız, destek verecekler, oy verecekler ancak yönetim kadrolarında yerlerini gençlere verecekler. Yorulmuş ve bundan sonra ki süreçte birazcık artık başkaları mı olsa dediğiniz, herkesin fedakârlık yaptığını göreceksiniz" diye konuştu.

"MORALE İHTİYAÇ VAR"

Partililerde ve CHP'ye oy veren bilhassa gençlerde büyük bir duygusal kopuş yaşandığını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Hep üzülerek takip ettiğimiz, hepinizin gördüğü, duyduğu 'Ben bundan sonra oy vermem', 'Daha ben sandığa gitmem', 'Bu iş olmayacak gibi' bizim çok korktuğumuz, birilerinin de çok memnun olduğu bir sürecin içine girildi. Bir ülkede muhalefetin omzu düşerse tek adamın yürüyüşü dikleşir. Bir ülkede muhalefet yere bakarsa, tek adam daha büyük hedefler için gözünü büyütür. Muhalefette katılım düştüğünde, yüzde olarak diğer tarafın yukarı fırlayacağı ve hak etmediği bir meşruiyet kazanacağı açık. Hele hele önümüz yerel seçimler. Geçen yerel seçimlerin yüksek morali ittifak kapasitesi, birlikteliği, muhalefetin moral üstünlüğü ortadayken bu yaşanan durum büyük bir tehlikeyi içinde barındırmaktır. Peki o zaman neye ihtiyaç var? O zaman morale ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Yeniden muhalefetin derlenmesine, toplanmasına, birleşmesine ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Muhalefet deyince herkes döner bakar ama ana muhalefetin gözünün içine bakar ama senin gözünün içinde fer yoksa bu iş olmaz. İşte değişim. İşte gençleşme. İşte 4-5 Kasım'da yapılacak olan kurultaydan büyük bir umutla yola çıkmak dediğimiz mesele, bu heyecanın, bu ayağa kalkmanın, bu yeniden umutlanmanın, bu birleşmenin ve teslim olmamanın adıdır."

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Özel, birilerinin CHP'nin kurultay sürecinden zarar görerek ayrılmasını beklediğini savunarak asla CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve partiye yönelik olarak, kamuoyu önünde yıkıcı, yıpratıcı, ertesi gün partinin başına dert olacak beyanlar, ifadeler vermeyeceğini belirtti.

CHP'nin bir ve bir bütün olduğunu vurgulayan Özel, "Elbette genel başkanlığa adayım. Genel başkanımızı kırmadan, incitmeden ama partiyi nasıl daha iyi yöneteceğimi, niçin daha genç, daha dinamik ve Türkiye gerçekliğini doğrudan okuyan kadroların bir değişim hareketi içinde olduğunu anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.