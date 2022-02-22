CHP'li Nazlıaka, koronavirüse yakalandı

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını belirterek, "Sonunda Covid-19 bana da uğradı. Tez zamanda onu göndereceğim. Bu süreçte saha çalışmalarına kısa bir ara vereceğim. Aşılarım tam olduğu için gayet hafif atlatacak gibiyim. Gelen aramalara yanıt veremezsem, şimdiden özür dilerim'' dedi.

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