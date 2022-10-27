CHP'den ehliyet için kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sosyal medya Twitter hesabından üzerinden yaptığı açıklamada ''Cana kast etmemiş, yaptığı kusur ile ehliyet cezası alan, aralarında meslek olarak şoför binlerce kişi bir kere mahsus af bekliyor. Ekonomik krizde yapacak başka işi olmadığı için mağdurlar. Kanun teklifi verdim.'' ifadelerine yer verdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."