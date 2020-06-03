CHP'li Kılıç, süt izni kullananlar ile engelli çalışanların izinli sayılmasını istedi

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Mayıs 2020'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 1 Haziran 2020 itibarıyla kimlere idari izin verildiğinin belirlediğini anımsattı.
Genelgeyle, sadece 60 yaş üstü personel ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanların 1 Haziran'dan itibaren idari izinli sayıldığını ifade eden Kılıç, “Hamile olan, engelli olan ve süt iznini kullanan kamu çalışanı, idari izinli sayılacak personel arasında gösterilmemiştir; bu da bütün bu kamu personelini oldukça tedirgin etmiştir.” dedi.
Kılıç, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdiğini anımsatarak, “Soru önergemiz ve basın açıklamamız, anlaşılan konuya hassasiyet göstermesi ve aynı zamanda bu konuda karar alması gerekenlerin dikkatini çekmiş olacak ki dün Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla bir karar yayımlandığını gördük. Karar bizim tam olarak istediğimizi karşılamadı ama yine de hamile kamu emekçilerinin sesinin duyulması adına memnuniyet verici bir karar oldu. Biz pandemi sürecinde bütün hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını istemiştik, ancak kararla 24. haftadan itibaren izinli sayılmaları öngörüldü." diye konuştu.
Engelli ve süt iznini kullanan kamu emekçilerinin de iktidardan aynı müjdeyi beklediğini, bunu istemenin onların da hakkı olduğunu dile getiren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Engelli kamu çalışanlarının da hamileler gibi Kovid-19 salgını süresince idari izinli sayılmaları yönünde bir karar alın ya da genelge yayınlayın. Bu yönde alınacak yeni bir karar veya yayınlanacak genelge, inanın onların pandemi sonrasındaki çalışmaya yönelik azimlerini arttıracaktır. Süt iznini kullanan kadın kamu emekçilerimiz için de böyle bir karar alarak hem kendilerini hem de yeni doğmuş bebeklerini koronavirüsten korumuş oluruz. Onlara da bu müjdeyi verin.”
Kılıç, bu yöndeki idari izin taleplerini sadece kamu çalışanları için istemediklerini, özel sektörde çalışan engelli ve süt iznini kullanan çalışanların da Kovid-19 salgını süresince izinli sayılmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
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