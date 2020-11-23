CHP'li Kaya'dan yıl sonuna kadar 60 bin öğretmen ataması talebi

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını sürecinde eğitim öğretimin sekteye uğradığını, yüz yüze eğitim aşamasında 20'nin üzerinde öğretmenin virüse yakalanarak yaşamını yitirdiğini söyledi.
Yarın Öğretmenler Günü olduğunu anımsatan Kaya, öğretmenlerin geçinemediğini ifade etti. Kaya, 5 binin üzerinde öğretmen ile yapılan bir ankete göre daha iyi bir iş bulması halinde görevi bırakmayı düşünen öğretmen oranının yüzde 43 olduğunu iddia etti.
Öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunmasını isteyen Kaya, "Tespitlerimize göre 250 bin acil öğretmen ihtiyacı var. İlk aşamada, bu yılın sonunu kadar 60 bin öğretmen ataması yapılarak az da olsa rahatlama sağlanmalıdır." diye konuştu.
En üst kademedeki öğretmen maaşının 5 bin 634 lira olduğunu, bu rakamın Türk-İş'in açıkladığı 2020 Ekim ayı yoksulluk sınırı olan 8 bin 86 liranın çok altında kaldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Bütün öğretmenlerimiz yoksuldur. Milli Eğitim Bakanlığının 2021 yılı bütçesinde herhangi bir artışa da gidilmedi. Kovid-19 hastası ücretli öğretmenlerden kesinti yapılıyor. Son dönemde ücretli öğretmenlik yapanların feryatları herkes tarafından duyuluyor. Asgari ücretin altında para alan öğretmenlerimize yapılan bu uygulama hem hukuka hem de insan haklarına aykırıdır. Bu insanlık dışı uygulamaya derhal son verilmelidir. Tüm öğretmenlerin kadroya alınması, atama ve yer değiştirme sorununa adaletli bir çözüm bulunması gerekiyor."
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