CHP'li Kasap, üniversitelerin yaz okullarının açılmasını istedi

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 binin üzerinden insanın hayatını kaybettiğini, 200 binin üzerinde insanın da hastalığa yakalandığını söyledi. Bu süreçte yaz okullarının bazı üniversitelerce açılmadığını ve öğrencilerin mağdur olduğunu savunan Kasap, marttan itibaren eğitimlerin online verilmeye çalışıldığını, bazı öğrencilerin mezun olamadığını ifade etti.
Kasap, yaz okulu açılmadığı için 1 milyona yakın üniversite öğrencisinin yarım dönem ya da bir dönem kaybedeceğine dikkati çekerek bu öğrencilerin sonraki eğitim öğretim sezonunda amfilerin, yurtların dolmasına sebep olacağını, lüzumsuz yere yüzde 20'lik bir yük oluşturacağını öne sürdü.
Tüm üniversitelerde yaz okulunun zorunlu olarak açılması, öğrencilerin yaz okullarına ikamet ettiği ilde ya da en yakın ilde devam edebilmesi gerektiğini dile getiren Kasap, pandemi nedeniyle ekonomik zorluk çeken ailelerden de ücret alınmamasını istedi.
- Murat Dağı'na yapılacak altın madeni
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da Kütahya ve Uşak sınırlarında bulunan Murat Dağı'nda altın madeni açılmasına ilişkin ÇED raporuna karşı açılan davayı kazandıklarını dile getirerek madeni açmak isteyen şirketin üst mahkemeye başvurduğunu söyledi.
Üst mahkemeden de sonuç geldiğini ve ÇED raporunun iptal edildiğinin onaylandığını belirten Yalım, "Kütahya ve Uşak ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza müjdeli haberi vermek istiyoruz. Artık altın madeni açılması imkansız hale geldi. Uşak'ta, Kütahya'da, Ege'de, Menderes havzasında yaşayan tüm vatandaşlarımızın suyu zehirlenmeyecek, havası kirlenmeyecek ve ormanlarımız kurtuldu." dedi.
Yalım, Uşak'ta çevreyle alakalı başka sıkıntıların da çıktığını ifade ederek 28 Temmuz'da 7 tane jeotermal projesiyle alakalı bir ihale açılacağını aktardı. Bu projelerin 3'ünün Uşak merkezinde, 4'ünün de Banaz ilçesinde olduğunu, buna karşı da hukuki mücadele başlatabileceklerini kaydeden Yalım, projelerden vazgeçilmesini istedi.
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