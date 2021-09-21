CHP'li Karabıyık, salgında yüz yüze eğitimde yaşanan sorunları değerlendirdi

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, salgın sürecinde yüz yüze eğitimde velileri en çok dersliklerin kalabalık olması ve sosyal mesafenin sağlanamamasının tedirgin ettiğini kaydetti.
CHP'nin bu dönemde dile getirdiği "Yer gösterin derslik yapalım." çağrısına yanıt gelmediğini belirten Karabıyık, "Kendileri de yapmadılar. Salgın öncesinde zaten sağlıklı bir eğitim yapılabilmesi için 43 binin üzerinde dersliğe ihtiyaç vardı." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitimde hijyen konusunda alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarını anımsatan Karabıyık, şöyle devam etti:
"Sayın Bakan bu hijyen sürekli nasıl sağlanacak? Öğretmenler, maske kontrolü ve dağıtımı yapıyor, derslikleri havalandırıyor, giriş çıkışları sağlamaya çalışıyor. Nerede bu yardımcı hizmetler personeli? Kovid-19 sürecinde ihtiyacı olan bütün okullara kadrolu temizlik personeli sağlanması lazımdı. Bu neyin tasarrufu Sayın Bakan. Neden böyle bir bütçe size verilmedi ya da talep etmiyorsunuz? Derslik ve hijyen konusunda sıkıntılar devam ediyor."
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen açığı konusundaki açıklamalarına değinen Karabıyık, "107 bin öğretmen açığı olduğu söyleniyor. Bu eksikliği, günü kurtarma prensipleriyle özlük hakları olmayan, sömürülen 69 bin ücretli öğretmenle sağlamaya çalışıyorlar. Bir tarafta 700 bin öğretmen atama yapılmadan bekliyor. AK Parti'nin iktidarında çocukların ve gençlerin maksimum yararı hiç öncelenmedi. Öncelenen gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirmekti." diye konuştu.
Lale Karabıyık, salgın sürecinde öğrencilerin öğrenme kayıplarının telafisine yönelik tespitlerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.
-"Eğitim şurasının toplanmasını umut ediyoruz"
Eğitim şurasının hala toplanmadığını belirten Karabıyık, "Şuranın toplanmasını ve eksikliklerin nasıl bir eğitim planıyla zamana yayılarak en kısa sürede kapatılacağı konusunda çalışma yapılmasını umut ediyoruz." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yurtlarının yetersiz olduğunu da savunarak yükseköğretim öğrencilerinin sadece dörtte birinin yurtlardan yararlanabildiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!