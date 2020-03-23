CHP'li İlgezdi: "Sokağa çıkma yasağı 69 bin 535 kişiyi olumsuz etkileyecek"

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlgezdi, yazılı açıklamasında, Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaş sayısının 7,5 milyondan fazla olduğunu, bunun da Türkiye nüfusunun yüzde 9,1'ini kapsadığını belirtti.
Sosyal Güvenlik Kurumunun 2018 yılı verilerine göre, Türkiye'de çalışan 65 yaş ve üstü kişi sayısının 69 bin 535 olduğu bilgisini veren İlgezdi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının doğru bir adım olduğunu vurguladı.
Kararın eksik ve uygulamada sıkıntı yaratacak sosyo-ekonomik sonuçlarının da bulunduğunu aktaran İlgezdi, uygulama kapsamında özel sektörde çalışan, esnaflık yapan 65 yaş ve üstü yurttaşlar ile kronik hastalığı olanların durumlarına dair bir açıklama bulunmadığını savundu.
İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti:
"Çalışmak zorunda olan 69 bin 535 kişi için yasak vardır ancak çözüm yoktur. Sokağa çıkma yasağı elbette ki ailesini geçindirmek zorunda olan 69 bin 535 kişiyi olumsuz etkileyecektir. Zira emeklilik çağında olan ve bağımlı nüfusu oluşturan bu nüfusun çalışmak zorunda olan bu kişilerin sosyal haklarının ve iş güvencelerinin nasıl garanti altına alınacağına ilişkin hiçbir açıklama yapılmamıştır."
İşverenler tarafından 65 yaş ve üstü çalışanlar ile kronik hastalığı olanlara yasağa rağmen işe gelmeleri için baskısı yapıldığını, gelinmemesi halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini belirten İlgezdi, "Özel sektörde ya da bağımsız olarak çalışan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı olan kişilerin hangi statüde bu sokağa çıkma yasağını geçireceklerinin, gelir kayıplarının nasıl karşılanacağının, işten çıkarılma durumunda devletin ne gibi önlemler alacağının derhal açıklaması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
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