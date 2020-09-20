CHP'li İlgezdi'den koronavirüs açıklaması:

AA

İlgezdi, yazılı açıklamasında, koronavirüs vakalarının bir türlü düşmediğini ve uzmanların ekim, kasımda durumun daha da kötüleyeceğini ifade ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanları arasında ölümler ve bulaşma oranlarının sürekli artmaya devam ettiğini, hastanelerin pandemi hastanesine dönüştürüldüğünü savunan İlgezdi, iktidara "Ciddi ek önlemler almayı düşünmüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

İlgezdi, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gayreti sayesinde birçok hastanın sağlığına kavuştuğuna işaret ederek, insan üstü bir çalışma ile 7 aydır çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklara dikkati çekti.

- "Ankara'da ambulanslar hastane hastane geziyor"

Hekimler için sürekli "ek ödeme yapılacak" açıklamaları olduğunu ifade eden İlgezdi, "Ek ödeme müjdeleri verilen sağlık çalışanları hakkında sanki toplumda çok yüksek maaş alıyorlar imajı yaratılmıştır. Bu imaj, hayatları pahasına hasta bakan hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin ana sebeplerinden biri olmaktadır. Üstelik tüm müjdelere rağmen birçok hekim ve sağlık çalışan ek ödemelerini almamıştır." değerlendirmesinde bulundu. İlgezdi, şöyle devam etti:

"Salgın kontrolden çıkıyor. Ankara Şehir Hastanesinde normalleşme döneminde yalnızca 3. kule pandemi hastanesiyken şu an 1 ve 2. kule de pandemi hastanesi oldu. Odalar iki kişiliğe çıkarıldı, Numune Hastanesinin bir kısmı tekrar açılarak hasta kabulüne başladı ama yine yetmediği için şimdi de çocuk hastanesine yetişkin Kovid-19 hastaları yatırılmaya başladı. Numune Hastanesinde yeni bloklar hasta kabulü için düzenleniyor. Ankara'da her gün hastanelerde yer bulmak için saatlerce hastane gezen ambulans haberleri alıyoruz."

Salgına karşı Bilim Kurulunun önereceği daha "sert" tedbirlerin alınması gerektiğini savunan İlgezdi, "Tatilden, köylerinden büyükşehirlere geleceklerle diğer büyük şehirlerin de Ankara'ya benzeyeceği aşikardır. Çok daha sıkı önlemler alınmazsa, salgın iyice kontrolden çıkacak." ifadesine yer verdi.

İlgezdi, pandemi döneminde yetişmiş sağlık çalışanlarına ihtiyacın çok yoğun olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığının yardımcı sınıflarda eleman ihtiyacı için yeni alım yapmadığını, yetişmiş elemanların istihdama kazandırılmadığını, hasta yakınlarının salgın koşullarında koronavirüslü hastalarının yanında refakatçi olarak kalmaya zorlandığını da ileri sürdü.