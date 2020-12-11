CHP'li İlgezdi'den Bilim Kurulu açıklaması

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İlgezdi, yazılı açıklamasında, pandemi sürecinde iktidarın Bilim Kurulu'nu kullanarak, "kurgulanmış rahatlama" yaratıp, binlerce kişinin sağlığını ve hayatını tehlikeye attığını ve bu yüzden salgının kontrolden çıktığını ileri sürdü.

İlgezdi, "Bilim Kurulunun acilen Sağlık Bakanlığına ilettiği, ancak Bakanlık tarafından sümen altı edilen tavsiyelerini, gizlenen gerçekleri açıklamasını bekliyoruz." görüşünü savundu.

Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunu paravan olarak kullandığını, Kurulun tavsiyelerinin ne olduğunun bilinmediğini öne süren İlgezdi, çoğu kamu görevlisi olan Bilim Kurulu üyesi hekimlerin üzerinde devlet gücü kullanılarak baskı oluşturulduğunu iddia etti.

Yaşanan süreçte Bilim Kurulu'nun tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirten İlgezdi, "Bilim Kurulu'nun organizasyon yapısı ele alınmalı ve bir sözcü belirlenmelidir. Bu sözcü, 38 kişi adına 83 milyon yurttaşımızın sağlık ve yaşam hakkını savunmakla ilgili almış olduğunuz ve alacağınız kararları kamuoyuna açıklamalıdır." ifadelerini kullandı.

İlgezdi, ayrıca Sağlık Bakanlığının süreci şeffaf yönetmediğini de öne sürdü.