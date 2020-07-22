CHP'li Güzelmansur: "Suudi Arabistan, Ağustos'ta Türkiye'den ithalatı sıfırlayacak"

Güzelmansur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın yanlış politikalarıyla Hatay'ın ekonomisinin geriletildiğini savundu.
Hatay'ın vazgeçilmez pazarlarından birinin Orta Doğu olduğuna işaret eden Güzelmansur, iktidarın Suriye politikası nedeniyle Hatay ve Türkiye'nin 14 Orta Doğu ülkesine kapılarının kapandığını öne sürdü.
Mehmet Güzelmansur, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019 yılında 63 firma faaliyet gösterirken, son bir yılda 12 şirketin üretimden koptuğunu, bu nedenle 315 kişinin işsiz kaldığını söyledi.
Hatay'ın ihracatında, bu yılın Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik düşüş yaşandığını, yılın ilk 6 ayındaki kayıbın 250 milyon dolar olduğunu vurgulayan Güzelmansur, şöyle konuştu:
"Bu düşüşte en önemli etkenlerden biri, Suudi Arabistan'ın 2 yıldır Türk mallarına uyguladığı örtülü ambargodur. 2019'un ilk 6 ayında Suudi Arabistan'a ihracatta yüzde 18 azalma yaşanırken, Hatay'ın ihracatında yüzde 9 düşüş meydana geldi. Son günlerde Suudi Arabistan'dan daha da kötü haberler geliyor. Bölgede bağlantıları olan ihracatçının, nakliyecinin aldığı duyum şudur; iki yıldır uygulanan örtülü ambargo, Ağustos'tan itibaren tam ambargoya dönüştürülecek, Suudi Arabistan, Ağustos'ta Türkiye'den ithalatı sıfırlayacak."
CHP'li Güzelmansur, Suudi Arabistan'ın olası ambargosunun, Dubai ve Bahreyn gibi ülkelere de yayılacağını, bu durumun birçok ihracatçının iflasına neden olacağını öne sürdü.
Soğan ve limona yönelik ihracat politikalarının da Hataylı üreticiyi mağdur ettiğini ileri süren Güzelmansur, "Soğan iç piyasada tüketilemedi, çürüdü. Limon, ihracatı ön izne bağlı mallar listesine alındı, ihracatçının ürünü elinde kaldı. İç tüketim miktarı çıktıktan sonra Türkiye'de 60-70 bin ton limon bulunmasına rağmen sonradan 10 bin ton limonun ihracatına izin verildi. Şimdi ihracatına izin verilmeyen o limonlar depolarda çürüyor." ifadelerini kullandı.
Güzelmansur, Hatay'ın ekonomisinin düzeltilmesi için gerçekçi ve barışçıl dış politika benimsenmesi, Yayladağı Sınır Kapısı'nın açılması, Suudi Arabistan ile yaşanan siyasi kriz nedeniyle zarar gören ihracatçıya nakliye ve gemi navlunu desteği verilmesi, yaş sebze meyve ihracatında "aslan payı"na sahip Rusya'da geçiş kontenjanlarının artırılması, Hatay'ın 5. Teşvik Bölgesi'ne alınması, bunun gerçekleşmemesi halinde Çanakkale-Biga örneğinde olduğu gibi ilçe bazlı teşvikten yararlandırılması önerilerinde bulundu.
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