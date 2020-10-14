CHP'li Güzelmansur: "Hiçbir pazarı kaybetme lüksümüz yok"

AA

Güzelmansur, Meclis'te partisinden bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında "Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı ambargoyla" ilgili 1,5 yıldır açıklamalar yaptığını, gelişmeleri, olacakları ve muhtemel tehlikeleri anlattığını söyledi.

İktidarı uyardığını ve önlem alınmasını istediğini dile getiren Güzelmansur, "Duyan, dinleyen olmadı. Temmuz 2020'de bir kez daha iktidarı, uygulanan gizli ambargonun açık ve tam ambargoya dönüşeceği konusunda bilgilendirdim, tedbir istedim. Yine görmediler, duymadılar, yokmuş gibi davrandılar. Bu ambargonun Suudi Arabistan'ın ittifak halinde olduğu diğer ülkelere de yayılacağı konusunda tehlikeye dikkati çektim. Bugün de tam dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden ambargo uygulayacaklarına dair haberler geliyor ama iktidardan hala çıt çıkmıyor." görüşünü savundu.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gelişmeleri ve gerginlikleri anlatan Güzelmansur, uygulanan ambargonun her yerde haber yapıldığını, herkesin konuştuğunu ancak hükümetin konuya ilişkin konuşmadığını söyledi.

Güzelmansur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarın, Suudi Arabistan'a karşı boynu hep eğri. Niye eğri bunu da bilmiyoruz. Bunun nedenini açıklamak zorundalar. İçinde bulunduğumuz bir ekonomik kriz var. Pandeminin yarattığı olumsuzluklar var. Dolayısıyla hiçbir pazarı kaybetme lüksümüz yok. Ne Suudi Arabistan'ı ne diğer Orta Doğu ülkelerini ne de Afrika ve Arap ülkelerini. Bu ülkelerin vatandaşları Türk mallarını seviyor. Bizde mal ve satacak ihracatçılarımız var. Dolayısıyla bu sorun bir an önce çözülmeli. Sorun çözüme kavuşmazsa ihracatçıların iflası kaçınılmaz olur."