CHP'li Gürer, gıda alanında düzenlemeler getiren teklifi eleştirdi

AA

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Teklif ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 2004 ve 2010'da yapılan düzenlemelerle gıda konusunda belediyelerdeki denetim ve kontrol haklarının, Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildiğini, bunun da ciddi sorunlara yol açtığını ileri süren Gürer, bakanlığın denetim konusunda kadrolarının yeterli olmadığını söyledi. Gürer, belediyelerin yetkilerinin yeniden attırılması, ayrıca Gıda Bakanlığının kurulması gerektiğini belirtti.

Gürer, kanun teklifinde gıdayla ilgili yapılan düzenlemelerde kısmi iyileştirmeler sağlanıyor gibi görünse de bundan sonra gıda konusunda düşüncelerini açıklayanlara ya da yayınlayan kuruluşlara ceza getirileceğini iddia etti.

Gıdada taklit, tağşiş veya insan sağlığına zararlı ürünleri üreten ve pazarlayanları cezalandırma olacağı yerde toplumu bilinçlendirmeye çalışanları suçlu ilan etmek ister gibi bir yaklaşım bulunduğunu savunan Gürer, "Teklif kanunlaşırsa, nişasta bazlı şurubun kanserojen olduğunu ifade etmek suça dönüşüyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Biz bekliyorduk ki hileli ürün satan, taklit ve tağşişte bulunan, topluma zararlı ürünleri sunanlara daha ağır yaptırımlar gelecek." dedi.