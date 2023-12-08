CHP'li Günaydın: İmamoğlu'nun İnce ile görüşmesi olağandır

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştüğü haberleriyle ilgili "Görüşme olması olağandır. Ancak, orada herhangi bir il büyükşehir belediye başkanlığı konusu geçemez, geçmemiştir" dedi.

CHP'li Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Genel Kurul'da görüşmeleri süren ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifindeki çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesi düzenlemesini destekleyeceklerini belirterek, "Ama biz emekli maaşlarının da en az asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiği konusundaki tavrımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin görüşme yaptığı, İnce'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterileceği iddiasına ilişkin, "Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce'nin herhangi bir görüşme yaptığı ya da görüşmede herhangi bir belediye başkanlığı sözü verdiğine ilişkin bir bilgim yok. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Bizim belediye başkanlarının belirlenmesine Parti Meclisi (PM) karar verir. Dolayısıyla bir görüşme olması olağandır. Ancak, orada herhangi bir il büyükşehir belediye başkanlığı konusu geçemez, geçmemiştir. Her ikisini de tanırım. Mesele PM'nin görev ve yetki alanındadır" dedi.

"TOPLU AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Günaydın, partiden çeşitli nedenlerle ayrılanların geri dönmesine ilişkin, "PM'nin af ilan etme durumu söz konusu değildir. Partiden ihraç edilen arkadaşlarımız eğer dilekçelerini, ihraca konu olan il ve ilçeye verirlerse, onlar kendi görüşleri ile beraber bunu Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yazarlar. MYK kendi görüşüyle PM'ye indirir. PM'de bu konu kapalı olarak oylanır. 60 PM üyesinin kapalı zarfa verdiği oylar sonucunda bir bağışlanma talebinin ilan edilip, edilmeyeceği ortaya çıkar. Bu bağlamda toplu bir af durumu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.