CHP'li Gökçen'den Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi

AA

Gökçen, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden itibaren giderek derinleşen bir ekonomik kriz yaşandığını, hükümetin inandırıcılığını kaybettiğini savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın döviz her fırladığında yeni bir sunumla çıktığını, dün de "tutmayacak" öngörülerini paylaştığını ileri süren Gökçen, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde iyice kontrolden çıkan işsizlik ve enflasyona çare olmaktan uzak plan ve programlarda gençlerin payına da daha güvencesiz istihdam vaadi düştü. Süslü sözlerle pazarlanan 'daha esnek' istihdam koşullarının pratikte tek karşılığının daha kolay işten atılabilmek olduğunu biz gençler olarak çok iyi biliyoruz."

Ekonomik krizlerden en hızlı ve en çok zarar gören kesimlerden biri olan gençlerin sorunlarının satır aralarında bahsedilip geçilecek sayılardan ibaret olmadığını ifade eden Gökçen, gençlerin durumu her gün daha kötüye giderken hükümetin bir avuç yandaş şirketin vergi borcunu sildiğini, batık projeleri Varlık Fonu vasıtasıyla kurtardığını iddia etti.

Gökçen, "Ama bilsinler ki her geçen gün iktidarlarının sonuna biraz daha yaklaşıyorlar. Seçim günü geldiğinde işsiz bırakılmış, güvencesi elinden alınmış gençlerin atacağı tokattan onları bir avuç yandaş sermayedar ve Londra'daki tefeciler kurtaramayacak. Millet İttifakı iktidarında herkes gibi gençler de rahat bir nefes alacak." değerlendirmesinde bulundu.