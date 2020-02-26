26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP'li Gaytancıoğlu'ndan tropik meyve üretim alanlarının genişletilmesi önerisi
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin küresel ısınma nedeniyle tropik meyve üretimine uygun koşulları yakaladığını belirterek, orman vasfını kaybetmiş arazilerin bu türde üretim için kullanılmasını istedi.
Gaytancıoğlu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sera gazı salınımı nedeniyle sıcaklıkların arttığını belirtti.
Birleşmiş Milletlerin yayımladığı rapor doğrultusunda, ülkelerin sıcaklık artışına bağlı üretime yönelmesi gerektiğini ifade eden Gaytancıoğlu, Türkiye'nin artık tropik meyve yetiştirebilme kabiliyetini de yakaladığını dile getirdi.
Dünya tropik meyve pazarının 30 milyar dolar düzeyinde olduğuna işaret eden Gaytancıoğlu, "Türkiye'de tarım alanı oldukça fazla ve kamkat, altın çilek, mango, papaya, avokado, passiflora, ketembilla, pepino ve çikolata meyvesi dediğimiz birçok çeşidi ülkemizde yetiştirebiliriz. Orman alanı dışına çıkarılan arazileri şirketler yerine üreticilere kiralayalım." dedi.
Bu ürünlerin bir plan dahilinde üretilmesi halinde köyden kente göçün önlenebileceğini kaydeden Gaytancıoğlu, Türkiye'nin dövize muhtaç bir ülke olduğunu, yüksek gelir getiren tropik meyvelerin üretimi ile bu muhtaçlığın azaltılabileceğini söyledi.
Mangonun kilosunun 17 avro olduğunun altını çizen Gaytancıoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı bu ürünlerin fidan ve fidesinin temini noktasında üreticiye destek verebilir. Bu ürünlerin ülkemiz açısından geleceği çok parlak. Türkiye'nin geleceği bu meyvelerin üretimine bağlı değil ama bu da bir yoldur. Orman vasfını kaybetmiş arazilerde bu ürünlerin yetiştirilmesini sağlayarak ülkenin döviz girdisini artırabiliriz. Avrupa pazarlarına hakim olabilecek konumdayız, bunu avantaja çevirme imkanına sahip olabiliriz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!