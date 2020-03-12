12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP'li Gaytancıoğlu: "Açıklamaların aksine hayvan ithalatı devam ediyor"
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "hayvan ithalatı yapılmayacak" açıklamalarının aksine ithalatın devam ettiğini öne sürdü.
Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörünün büyük sorunlarının bulunduğunu, özellikle hayvancılıkta gelecek günlerde ciddi sorunlar yaşanacağını savundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basına yansıyan demeçlerinde, "26 Ekim 2019'dan sonra ithalat yapılmayacak" dediğini aktaran Gaytancıoğlu, ancak bu açıklamanın aksine ithalatın halen sürdüğünü iddia etti.
"Uruguay'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere yüklenen hayvanların olduğunu bir videoyu" gazetecilere gösteren Gaytancıoğlu, söz konusu videonun 23 Ocak'ta sosyal medyada paylaşıldığını aktardı.
Gaytancıoğlu, "Bu videoda kulak küpeleri gözüken hayvanları barındıran gemi ülkemize gelmiş midir? Geldiyse hangi limana gelmiştir? Hepsi bizde var. İthalat şakır şakır yapılıyor. 'İthalat yapılmayacak' açıklamasına rağmen ithalat yapılıyor. Bizde her türlü bilgi, belge, firma isimleri var." diye konuştu.
CHP'li Gaytancıoğlu, 26 Ekim'den 13 Şubat'a kadar gelen hayvan sayısının ise 102 bin 695 olduğunu savundu.
İthalat nedeniyle Türkiye'deki çiftçilerin mağdur olduğunu vurgulayan Gaytancıoğlu, "Çiftçiler o kadar zor durumdaki, hayvan beslemek istiyorlar fakat bu küresel firmalarla karşı karşıyalar." dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığının, günübirlik politikalarla tarıma yön vermeye çalıştığını iddia eden Gaytancıoğlu, "Türkiye tarımı çöküşte. Köyden kente göç hızlandı. Çiftçi artık üretim yapmak istemiyor. Çiftçi tarlalarını, ahırlarını boşaltıyor. Hayvancılık cazip olsa, iddia ediyoruz ithalata gerek kalmayacak. İthalat yapıldığı zaman hastalık riski de çok yüksek oluyor." değerlendirmesini yaptı.
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