CHP Sözcüsü Öztrak, dün yaptığı basın açıklamasında, Enis Berberoğlu'nun durumuna değindi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bugün bir araya geleceğini açıklayan Öztrak, "Bu milli irade gaspının önüne geçilmelidir" ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine" hükmettiğine işaret eden Öztrak, şöyle konuştu:
"Buna ne sebep olmuştur? Milletvekilimizin dokunulmazlığını görmezden gelerek, hukuksuz biçimde sürdürülen yargı sürecinin sonunda verilen hukuksuz karar ve bunun TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müracaatın sonucu beklenmeden okutulmasıdır. Kendisi de bir anayasa hukukçusu olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uyarılarımızı dinlememiştir. Onun yerine saraydan talimat almayı tercih etmiştir. Şimdi Şentop'a düşen bir görev var; acilen sarayın kendisi üzerindeki vesayetini sonlandırmak, milli iradeye sahip çıkmak, milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun TBMM'ye dönmesini sağlamaktır. Bunu yapmazsa, sarayın emrinde olan bir TBMM başkanı olarak tarihteki yerini alacaktır."
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