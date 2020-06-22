CHP'li Erkek'ten adliyelerdeki yoğunluğa ilişkin açıklama:

AA

Erkek, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan borca itiraz sürelerinin geçen hafta başında tekrar açıldığını hatırlattı.

Adliyelerdeki icra müdürlüklerinde yoğunluk yaşandığını belirten Erkek, şöyle devam etti:

"Adli işlemlerden ziyade Kovid-19 virüsünün yayılması serbestleşmiş gibiydi. Sosyal mesafe yok sayıldı. Yurttaşlar saatlerce sırada bekledi. Avukatlar ise duruşmalara yetişemediler. Bu durum tedirgin edici olduğu gibi aynı zamanda kara tablodur. Çünkü sorun sadece hastalığın yayılması değil, yurttaşlarımızın yaşadığı ekonomik sorunların mahkemelere yansımasıdır. Hafta başında adliyelerde yaşanan yoğunluğun nedeni yurttaşlarımızın keyfi tutumu değil, iktidarın ekonomi politikalarıdır."

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı verilere değinen Erkek, icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısının 2012'de 21 milyon 6 bin 774 iken 2019'da bu sayının 31 milyon 485 bin 90'a yükseldiğini, artışın yaklaşık yüzde 50 olduğunu ifade etti.

TÜİK'in, işsizliği düşürüp, güllük gülistanlık bir ülke tablosu çizdiğini öne süren Erkek, TÜİK yöneticilerini adliyelerdeki icra müdürlüklerinin önüne davet ettiğini kaydetti.