Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de açıklama yaptı. Altay, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkındaki kararına değinerek, anayasada yasama dokunulmazlığı başlığını hatırlattı. Altay, her seçimle birlikte dokunulmazlığın yeniden başladığını söyleyerek, "Bizim bakımımızdan, anayasa bakımından Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138 olan milletvekili sayısı artık 139'dur. Enis Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğini sürdürmektedir. Enis Berberoğlu kararı bir kanunu iptal kararı değildir. Anayasa Mahkemesinin kararı mahkeme kararının hak ihlali olduğuna dair bir karardır. İhlal kararından sonra ihlal edilen karardan dolayı bütün olumsuzlukların giderilmesi de anayasa hükmüdür. 4 Haziran 2020 tarihinde okutulan sözde kesinleşmiş hüküm, mahkeme kararı nerede? Enis Berberoğlu kararı nerede? Berberoğlu'nun 4 Haziran'dan bu tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma sıfatıyla yaşadığı özlük hakları, siyaset yapma bakımından yaşadığı mağduriyetin giderilmesi bu Meclisin ve bu Meclisin Sayın Başkanı'nın namus ve şeref borcudur. Bu mağduriyeti, utancı, ayıbı hep birlikte gidereceğiz. Berberoğlu Meclise" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oruç Reis gemisinin limana çekilmesiyle ilgili olarak "Bakım için çektiysek bunun da anlamı var. Diplomasiye fırsat tanıyalım" sözlerine ilişkin soru üzerine Altay, "Biz Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimiz noktasında Erdoğan'a, hükümete şunları söyledik; 'Türkiye hak ve menfaatleri için zerre taviz vermesin Doğu Akdeniz'de, Ege'de, kayalıklarda, adalarda. Adaların silahlandırılmasında zerre taviz vermeyin, dik durun, başınızı dik tutun. Türkiye'nin geçmişten gelen birikimi, bölgedeki gücünü, caydırıcılığını göstermektedir.' Elbette diplomasi gereklidir" şeklinde konuştu.
Altay, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yaptırım tehdidine yönelik olarak, "Biz Türkiye olarak her önüne gelenin ayar vereceği, tehdit edeceği, şantaj edeceği ülke değiliz. Türkiye geçmişten getirdiği birikimiyle bulunduğu coğrafyada havada, karada, denizde tek bir feda edecek çakıl taşımız yoktur" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!