CHP'li Emir: "Şehit yakınları ve gaziler için toplanan paranın peşini bırakmayacağız"

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri andı.
Şehit yakınları ve gaziler için yapılan yardım kampanyasında toplanan paraya değinen Emir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, kampanyada 309 milyon lira toplandığına ve son üç ayda üçer kez 1000 lira dağıtıldıktan sonra 344 milyon lira kaldığına dair iki farklı açıklama yaptığını belirtti.
Şehit ve gaziler için toplanan paranın 3 yıl boyunca hazinede kullanıldığını ifade eden Emir, paranın daha sonra kurulan vakfın hesabına aktarıldığının bildirildiğini kaydetti.
Toplanan miktarın ne kadar olduğuna, şehit yakınları ve gazilere dağıtılıp dağıtılmadığına dair onlarca kez soru önergesi verdiklerini ancak bakanlığın cevaplamadığını anlatan Emir, "Biz çelik çomak oynamıyoruz. Anayasa'dan aldığımız, milletten aldığımız yetkiyle Meclisin denetim görevini yürütmeye çalışıyoruz." dedi.
Hak sahiplerine biner lira yatırılmasının neden açıklanmadığını soran Emir, "Bu bir sus payı." ifadesini kullandı.
Emir, şehit ve gazilerin parasına dokunulmadığı ifadelerinin yalan olduğunu öne sürerek, normalde 500 milyon liraya yakın bir değer olması gerektiğini öne sürdü.
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya CHP milletvekillerinin vakıftaki paraların ne kadar olduğunu, niye hala verilmediğini, ne zaman ve ne şekilde verileceğini ısrarla sormaya devam edeceğini vurgulayan Emir, "Bizim konuşmamızdan rahatsızsanız o zaman sizi Anayasal görevlerinizi ifa etmeye davet ediyoruz. Anayasamıza göre ve Meclis İçtüzüğümüze göre milletvekillerinin sorularına yanıt vermek zorundasınız. Sayın Bakan da bakanın bağlı olduğu saray da bilsin, biz bu paraların peşini bırakmayacağız." diye konuştu.
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