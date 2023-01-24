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CHP'li Büyükşehir Belediye başkanlarından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na kritik ziyaret

CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın CHP Genel Merkezi'nde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek

Giriş: 24.01.2023 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'li Büyükşehir Belediye başkanlarından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na kritik ziyaret

Habertürk Ankara Büro'dan Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP'li büyükşehir belediye başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çarşamba günü için randevu istedi.

Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve yurt dışında olan İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer dışındaki belediye başkanları CHP lideri ile bir araya gelecek. Görüşmede belediye çalışmaları ve seçim hazırlıklarının ele alınacağı belirtiliyor.

Başkanların ayrıca 26 Ocak’ta adaylık konusunun görüşüleceği altılı masat öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini de iletecekleri ifade ediliyor. Görüşme sonrasında büyükşehir belediye başkanlarının açıklama yapması bekleniyor.

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