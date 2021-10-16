Gazeteci yazarlar Talat Atilla ile Tamer Korkmaz’ın BBN TURK TV'de sunduğu Perde Arkası programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler kaygım var" sözleriyle ilgili soruya yanıt verdi.

"Devleti iyi bilen biriyim. Devlet hepimiz için önemlidir" diyen Kuşoğlu, devletin kurumlarından parti liderlerine zaman zaman verildiğini hatırlatarak "Bunlar bazen yanıltıcı olması söz konusu olabilecek bilgilerdir. Bazen de doğru bilgilerdir. Birçok genel başkanla çalıştım. Zaman zaman yurt içinden bu tür bilgiler gelebiliyor. Bu bilgiler mevcut resmi yapı içerisinden gelmiş olabilir" diye konuştu.