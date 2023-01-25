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CHP'li belediye başkanlarından destek ziyareti

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Adaylık konusunun ele alınacağı 26 Ocak’taki 6’lı Masa toplantısı öncesinde belediye başkanları CHP liderine adaylık konusunda destek verdi. Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu’na “Adayımız sizsiniz” dediği belirtildi. Mahir Kılıç'ın haberi...

Giriş: 25.01.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'li belediye başkanlarından destek ziyareti
CHP'li belediye başkanlarından destek ziyareti
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CHP’li büyükşehir belediye başkanları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Genel merkezde gerçekleşen toplantıda aralarında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da olduğu 9 belediye başkanı katıldı.

Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da eşlik ettiği toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir İktisat Kongresi’ne hazırlık gerekçesiyle, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yurt dışında bulunması nedeniyle katılamadı.

"ADAYIMIZ BELLİ: KILIÇDAROĞLU"

Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kılıçdaroğlu’nun adaylığına desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Çerçioğlu, “Tüm desteğimiz zaten Genel Başkanımızın yanında buna şüphe yok zaten” dedi. Edinilen bilgiye göre toplantıda söz alan belediye başkanları da 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını bir an önce ilan etmesi gerektiğini ifade etti. Belediye başkanlarının “Adayımız zaten belli, adayımız sizsiniz, bunu her yerde açıklıyoruz” dediği kaydedildi.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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