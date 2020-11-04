CHP'li Başarır: "İmar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi?"

AA

Başarır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İmar affı çıktıktan kısa süre sonra Kartal'da bina çöktüğünü ve bu olaydan 20 gün sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı'na soru önergesi verdiğini dile getiren Başarır, "Parayı yatırana yapı kayıt belgesi verdiniz. Başvuruları, parayı internetten alıyorsunuz. Peki imar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi? Deprem yönetmeliğine uygun mu?" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 21 aydır soru önergesine yanıt vermediğini belirten Başarır, şunları kaydetti:

"27 Şubat 2019'da sormuşum. 'Bir felaket olursa bunun hesabını verebilecek misiniz?' dedim. İmar affında bir yıl başvuru süresi verdin. İnsanlar boş arsaya photoshop ile bina resmi çizdi ve başvuruda bulundu. Gelip o arsaya bakmadınız. İşte başkanlık rejimi denen bu sistem, bakanların bu parlamentoyu takmadığı, dinlemediği bir sistem. Doğan Bey, Rıza Bey, o apartmanların hepsi imar affından yararlanmış. Yapı kayıt belgesini vermişsin. Bu olabilir mi? İmar affından sonra bir yıllık süreçte dükkanlar açıldı, katlar yapıldı. Meclis bir an önce gereğini yapmak zorunda. Çevre ve Şehircilik Bakanı, sorumluluk içinde davranmalı ve bunun hesabını vermeli. Bir milletvekili, çürük binalarla ilgili kendisine soru soruyorsa ve buna 21 aydır cevap vermiyorsa o bakan sorumsuz bir bakandır ve gereğini yapmalıdır."