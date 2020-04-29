CHP'li Başarır, doğalgaz alımına yönelik iddialarda bulundu

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya'dan doğalgaz alımı konusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini söyledi.
Başarır, "Sayın Bakan, 'Bu, ticari sır, ben bunu açıklayamam.' dedi. Her evin ödediği bir faturanın ticari sırrı olabilir mi?" diye sordu.
Rusya'dan doğalgazın bin metreküpünü Avrupa'nın 120 dolara, Türkiye'nin ise 280 dolara aldığını iddia eden Başarır, Avrupa enerji bakanlarının, doğalgaz için Rusya'yla bire bir anlaşma yaptığını, Türkiye'nin ise doğalgazı aracı şirketlerle aldığını, aradaki farkın bu şirketlere gittiğini ileri sürdü.
Öte yandan Başarır, 130 bin avukatın bürosunun, 13 Mart'tan bugüne kapalı olduğuna değinerek, "Bu süreç, 15 Haziran'a kadar devam edecek. Büroları kapatıldı, çalışamıyorlar. Bir kuruş gelirleri yok, faturalarını ödeyemiyorlar." dedi.
Adalet Bakanlığından, avukatların beraat kararlarından doğan vekalet ücretlerinin acilen ödenmesini isteyen Başarır, avukatlara 25 bin liraya kadar düşük faizli, 6 ay ödemesiz kredi verilmesini talep etti.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, Diyanet İşleri Başkanlığı ile AK Parti'li bazı isimlerin, Ankara ve İzmir Barosuna dava açtığının hatırlatılması üzerine, "Dinimiz gelişsin, özgürleşsin diye Diyanet'i, imam hatipleri kuran, ilahiyat fakültelerini açan partiyiz." diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sınıfta kaldığını savunan Başarır, şunları kaydetti:
"TFF, maçları çok önce seyircisiz oynatsaydı veya ligi iptal etseydi, insanlarımız daha çok korunacaktı. Diyanet, umre sürecini doğru yönetseydi, yurt dışına giden ve gelen insanlar virüsü getirmeyecekti. Diyanet'in bütçesi, 9 bakanlığın bütçesine eşit ama biz İslami araştırmalarda, makalelerde Avrupa'nın gerisindeyiz. Bu bütçeyi, dinimiz gelişsin, özgürleşsin, insanlar dinini çağdaş şekilde öğrensin diye veriyoruz. Diyanet'in güçlenmesini, bilim ışığında gelişmesini istiyoruz."
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