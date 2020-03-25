CHP'li Antmen'den infaz düzenlemesi açıklaması:

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, prensip olarak infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi'ne ve böyle düzenlemelere karşı olmadıklarını belirterek, "İnsanlarımızın sağlığı, mahkumların rehabilite ve ıslah edilmesi, toplumla entegre olması için her şey yapılabilir fakat olmazsa olmazların da aşılmaması gerekiyor." dedi.
Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kendi sağlıklarını tehlikeye atarak gece gündüz demeden görev yaptıklarını söyledi.
Bazı kesimlerin salgın ortamında çalıştığını ve mağdur edildiğini dile getiren Antmen, "Sağlık personeline kriz süresince her ay iki maaş tutarında ödeme yapılmalı ve sağlıkta şiddeti önleme yasası hızlıca çıkarılmalı." ifadesini kullandı.
Koronavirüse karşı ekonomiye destek amacıyla açıklanan 100 milyar liralık pakete ilişkin eleştirilerde bulunan Antmen, "Virüsle vatandaş baş başa bırakıldı. Çalışmak istemeyenler ya kovulmakla tehdit ediliyor ya da ücretsiz izne çıkarılıyor." diye konuştu.
Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Antmen, infaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine, dün AK Parti heyetinin, CHP'nin TBMM Grubu'nu ziyaret ettiğini hatırlatarak, görüşmede bir bilgi notu eşliğinde infaz düzenlemesi konularının anlatıldığını, bürokratların da sunum yaptığını aktardı.
Kendilerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşleri doğrultusunda nelerin olmaması gerektiğini söylediklerini belirten Antmen, "Muhtemelen bugün de bir toplantı veya görüşme olabilir. İnfaz düzenlemesi üzerinde bütün partilerin uzlaşması gerekiyor. Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve cinsel suçlar ile kadına ve çocuğa şiddet suçlarında düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda duruşumuz nettir." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Başkanlığına sunulan 2. Yargı Paketi'nin, hukuk usulüyle ilgili olduğunu ve aciliyeti bulunmadığını vurgulayan Antmen, şunları kaydetti:
"2. Yargı Paketi'nde olması gereken çok güzel hükümler var. Hazırlayan arkadaşlarımızın eline sağlık ama öncelikle infaz düzenlemesinin bir an önce neticeye bağlanması gerekiyor. Af, infaz ya da erken tahliye düzenlemesi iki yıl önce dillendirildi. Artık sonuca varılmalı. İnsanlar, iki yıldır oyalanıyor. Prensip olarak bu pakete ya da böyle düzenlemelere karşı değiliz. İnsanlarımızın sağlığı ya da mahkumların rehabilite, ıslah ve toplumla entegre olması için her şey yapılabilir fakat olmazsa olmazların da aşılmaması gerekiyor."
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