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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, mazbatasını aldı.

BELEDİYE BİNASINA CHP BAYRAĞI ASILDI DHA'da yer alan habere göre Balıkesir Öğretmenevi'nde yapılan mazbata töreninde Altıeylül Belediye Başkanı seçilen Hakan Şehirli ile Karesi Belediye Başkanı seçilen Mesut Akbıyık da mazbatalarını teslim aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına dün sabah saatlerinde CHP bayrağı asıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUKLARINI SÖYLEDİ Ahmet Akın, katıldığı mazbata töreninde belediye binasına CHP bayrağı asılmasına tepki gösterip, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. REKLAM Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için gece- gündüz demeden çalışma zamanın başladığını belirten Akın, "Kampanyanın ilk gününden itibaren söylüyorum, 'Makamda oturup tebrikleri kabul eden bir belediye başkanı değil' sözünü verdiğim gibi ilçelerde, köylerde, mahallelerde, emekçilerle, çalışanlarla, memurlarla, iş dünyamızla birlikte olan bir belediye başkanı olacağız" dedi.

"BELEDİYEDE PARTİCİLİK OLMAYACAK" Milletvekilliği yaptığı 10 yıl boyunca kimseye hangi partidensin demediğini vurgulayan Akın, "Sadece 'Size nasıl yardımcı olabilirim' diye sordum. Seçim kampanyasında her konuşmamda üstüne basa basa 'Belediyede particik olmayacak, belediyede siyaset yaptırmayacağım' dedim. Bu sözleri binlerce kez tekrarladım. Ancak bazı hadsizler, bazı kendini bilmezler maalesef benim bilgim dışında belediye binasına parti bayrağı astılar.

"ORADA OLACAK OLAN BAYRAK AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZDIR" Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gurur duyuyorum. Ancak partimizin bayrağının yeri belediye binası değildir. Orada olacak bayrak ay yıldızlı, şanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağıdır. O kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunu da buradan bildiriyorum. Orası kamuya ait yani her vatandaşın hakkı olan bir bina. Oraya herhangi bir partinin bayrağı asılmaz" diye konuştu.