CHP'li Ağbaba, sahte içkiye karşı acil tedbir alınmasını istedi

Ağbaba, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kaçak ve sahte içkiye bağlı olarak yaşanan ölümlerin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade etti.
CHP milletvekillerinden oluşturdukları komisyonun ölümlerin meydana geldiği şehirlere giderek hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştüklerini anlatan Ağbaba, sahte içkiden dolayı vücudunda kalıcı hasar oluşan hastaları ziyaret ettiklerini belirtti.
Sahte içkiden ölümlerin devam ettiğine işaret eden Ağbaba, en son Bursa'da altı vatandaşın hayatını kaybettiğini, tedavisi süren 11 vatandaştan beşinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Türkiye'de sahte içkiden kaynaklanan toplu ölümlerin dünyada örneği olmadığını dile getiren Ağbaba, konunun çok önemli ve acil olduğunu, derhal bu konuda tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Ağbaba, emniyet birimleri dışında herhangi bir yetkilinin veya siyasi iktidarın bir açıklama yapmadığını söyleyerek, "Ne sahte içkinin engellenmesine yönelik bir acil eylem planı yapıldı ne de başka bir tedbir alınabildi." dedi.
Çalışmalarına ilişkin çok detaylı bir rapor hazırladıklarını anlatan Ağbaba, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.
Sahte içki tüketimdeki artışın en önemli sebebinin içki fiyatlarında özellikle son yıllarda yaşanan olağanüstü artış olduğunu belirten Ağbaba, Türkiye'nin, milli gelirine göre dünyada alkollü içeceklerin en pahalı satıldığı ülke olduğunu kaydetti.
Alkolden alınan vergi oranlarının içki tüketimini azaltmadığını, aksine vatandaşı merdiven altına ittiğini savunan Ağbaba, şöyle devam etti:
"Alkol fiyatlarından alınan vergi oranı yüzde 70. Fiyatların yüksek olmasının yanı sıra ülkemizde son 10 yılda rakıda yüzde 443, birada ise yüzde 365 oranında ÖTV uygulanıyor. Bu, vergi politikasının ötesinde bir siyasi tercihtir. Bu siyasi tercih, devletin insanların yaşam biçimine doğrudan müdahalesidir. Rakı satın alan yurttaş rakı değil vergi içiyor. Dört kadeh rakı içen bir vatandaş, bir kadehini kendi içiyor, üç kadehini devlet içiyor. Devlet alkolik olmuş durumda."
Konuya ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini dile getiren Ağbaba, oluşturdukları komisyonun çözüm önerilerini anlattı.
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