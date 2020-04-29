CHP'li Ağbaba: "Geçen ay asgari ücretlinin sofrasından 6 kilogram et eksildi"

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağbaba, salgın sürecinde çalışma hayatında yaşananlara dair hazırladığı "Emek Raporu"nu yazılı açıklamayla paylaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen işçilerin zorla çalıştırılmaya devam edildiğini öne süren Ağbaba, yıllardır uygulanmak istenen güvencesiz çalışma koşulları olan telafi ve uzaktan çalışmanın esnek çalışma modeline dönüştürüldüğünü belirtti.
Ağbaba, kira, fatura ve kredi borçları ertelenmediği gibi işçilerin bankalardan faizle borç almaya zorlandığını belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:
"20 yaş altı sokağa çıkma yasağına rağmen 1 milyon 385 bin genç çalışan bu yasaktan muaf tutuldu ve zorla iş yerlerine gönderildi. Sözde işten çıkarmalar yasaklanırken ücretsiz iznin önü açıldı. İşverene 2 bin 943 lira ödemesi koşulu ile işten çıkartmalar yasal hale geldi. Ücretsiz izne gönderilecek işçiler aylık 1177 lira ile açlıktan ölmeye terk edildi. 18 milyon kişi virüs salgınından kaynaklı olarak bir anda işsiz ve gelirsiz kaldı. 4 milyon 4 yüz bin haneye aylık bin lira ödenirken TÜİK verilerine göre, mevcut 16 milyon 888 bin yoksul için hiçbir açıklama yapılmadı."
- "15 Marttan önce işsiz kalanlar kaderine terk edildi"
İşsizlik ödeneği biten ve 15 Mart'tan önce işsiz kalan vatandaşların kaderine terk edildiğini iddia eden Ağbaba, "Geçen ay asgari ücretlinin sofrasından artan fiyatlardan kaynaklı olarak 6 kilogram et, 14 kilogram tavuk, 541 paket makarna, 23 kilogram yağ, 36 kilogram pirinç, 9,5 kilogram zeytin ve 52 kilogram bulgur eksildi." ifadesini kullandı.
Ağbaba, sağlık emekçileri arasında ayrım yapıldığını, hastanelerde çalışan 4D'li işçilerin ek ödeme hakkından yararlandırılmadığını savunarak, şunları kaydetti:
"İktidar, 2019 yılı verilerine göre, toplam 9 milyon 692 bin kayıt dışı çalışanı görmezden gelerek kaderine terk etti. AKP iktidarı virüsle mücadeleyi emekçiler ile mücadeleye dönüştürmüştür. Son 2 yıldır ekonomik krizin pençesinde işsizliğe ve yoksulluğa mahkum olan emekçiler virüs salgının ortaya çıkardığı ekonomik yükün altında ezilmektedir. Çalışanlar bu yıl 1 Mayıs’ı hem virüs salgını hem de iktidarın kuşatmasında karşılamaktadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!