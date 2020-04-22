CHP'li Ağbaba: "Dünyada her yıl 12 bin çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor"

AA

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan'ın, çocukları etkisi altına alan eşitsizliğin, yoksulluğun ve ölümün pençesinde kutlanacağını söyledi.

Dünya genelinde çocuk emeğinin sömürüsü ve istismarının her geçen gün arttığını dile getiren Ağbaba, dünyada yaklaşık 152 milyon çocuğun eğitim hakkından yararlanamadığını ve kötü koşullarda çalışma yaşamına atılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, dünyada her 10 çocuktan birinin işçi olarak çalıştığını aktaran Ağbaba, "Dünyada çocuk işçiliği 5-17 yaş grubunda 152 milyon çocuk yani dünyadaki çocuk nüfusunun yüzde 11'i çocuk işçi olarak çalışmaktadır. Bu çocukların 75 milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışmaktadır." dedi.

Çalışan çocuk işçilerin 88 milyonunun erkek, 64 milyonunun kız olduğunu anlatan Ağbaba, çocuk işçilerin yüzde 72'sinin tarım, yüzde 16'sının hizmet, yüzde 12'sinin ise sanayi sektöründe çalıştığına işaret etti.

''Dünyada her yıl ortalama 12 bin çocuğun, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini'' belirten Ağbaba, "Türkiye'de çocuklarımız, çocuk işçiliğine mahkumiyetle, merdiven altı işlerde ciğerleri sönerek, sömürülerek doğuyor. Türkiye'de şu anda bazı babalar yedi sülalesine yetecek kadar miras bırakırken, bazı çocuklar, babalarının borcuna ortak olarak doğuyorlar." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının her yerde olduğu gibi Türkiye'de de en çok yoksulu vurduğunu, bu durumda en çok fakir fukara çocuklarının etkilendiğini dile getiren Ağbaba, "Gerçek kaybeden, bütün savaşlarda olduğu gibi bu savaşta da maalesef çocuklarımız." dedi.

Arnavutluk, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan'dan sonra en çok çocuk işçiye sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu ileri süren Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2002-2019'da 704 bin 831 çocuğun, gelin olduğunu savundu.

- "O yumruğu atan Mecliste kalkan ellerdir"

İnfaz düzenlemesinin, karşı çıkmalarına rağmen yasalaştığını hatırlatan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bir tarafta eli kalem tutan insanlar cezaevindeyken, diğer tarafta eli bıçak tutan insanlar dışarıya bırakıldı. Bunun acısını maalesef yine çocuklarımız çekti. Dün eşini yaralamaktan cezaevinde olan biri, infaz yasasıyla serbest bırakıldı ve bu cani, 9 yaşındaki kız çocuğunu döverek öldürdü. Aslında o tokadı, yumruğu atan sadece baba değildir, Mecliste kalkan ellerdir. O eller sayesinde o çocuk öldürüldü. O eller sayesinde geçtiğimiz gün cinayetten çıkan biri, bir arkadaşını vurarak öldürdü. Maalesef bunun acısını bütün itirazlarımıza rağmen çekmeye devam edeceğiz."