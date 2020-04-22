CHP'li Ağbaba: "Dünyada her yıl 12 bin çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor"

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan'ın, çocukları etkisi altına alan eşitsizliğin, yoksulluğun ve ölümün pençesinde kutlanacağını söyledi.
Dünya genelinde çocuk emeğinin sömürüsü ve istismarının her geçen gün arttığını dile getiren Ağbaba, dünyada yaklaşık 152 milyon çocuğun eğitim hakkından yararlanamadığını ve kötü koşullarda çalışma yaşamına atılmak zorunda kaldığını ifade etti.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, dünyada her 10 çocuktan birinin işçi olarak çalıştığını aktaran Ağbaba, "Dünyada çocuk işçiliği 5-17 yaş grubunda 152 milyon çocuk yani dünyadaki çocuk nüfusunun yüzde 11'i çocuk işçi olarak çalışmaktadır. Bu çocukların 75 milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışmaktadır." dedi.
Çalışan çocuk işçilerin 88 milyonunun erkek, 64 milyonunun kız olduğunu anlatan Ağbaba, çocuk işçilerin yüzde 72'sinin tarım, yüzde 16'sının hizmet, yüzde 12'sinin ise sanayi sektöründe çalıştığına işaret etti.
''Dünyada her yıl ortalama 12 bin çocuğun, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini'' belirten Ağbaba, "Türkiye'de çocuklarımız, çocuk işçiliğine mahkumiyetle, merdiven altı işlerde ciğerleri sönerek, sömürülerek doğuyor. Türkiye'de şu anda bazı babalar yedi sülalesine yetecek kadar miras bırakırken, bazı çocuklar, babalarının borcuna ortak olarak doğuyorlar." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 salgınının her yerde olduğu gibi Türkiye'de de en çok yoksulu vurduğunu, bu durumda en çok fakir fukara çocuklarının etkilendiğini dile getiren Ağbaba, "Gerçek kaybeden, bütün savaşlarda olduğu gibi bu savaşta da maalesef çocuklarımız." dedi.
Arnavutluk, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan'dan sonra en çok çocuk işçiye sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu ileri süren Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2002-2019'da 704 bin 831 çocuğun, gelin olduğunu savundu.
- "O yumruğu atan Mecliste kalkan ellerdir"
İnfaz düzenlemesinin, karşı çıkmalarına rağmen yasalaştığını hatırlatan Ağbaba, şunları kaydetti:
"Bir tarafta eli kalem tutan insanlar cezaevindeyken, diğer tarafta eli bıçak tutan insanlar dışarıya bırakıldı. Bunun acısını maalesef yine çocuklarımız çekti. Dün eşini yaralamaktan cezaevinde olan biri, infaz yasasıyla serbest bırakıldı ve bu cani, 9 yaşındaki kız çocuğunu döverek öldürdü. Aslında o tokadı, yumruğu atan sadece baba değildir, Mecliste kalkan ellerdir. O eller sayesinde o çocuk öldürüldü. O eller sayesinde geçtiğimiz gün cinayetten çıkan biri, bir arkadaşını vurarak öldürdü. Maalesef bunun acısını bütün itirazlarımıza rağmen çekmeye devam edeceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!