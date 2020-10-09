CHP'li Ağbaba'dan gar patlamasının yıl dönümüne ilişkin açıklama:

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim 2015'te Ankara Tren Gar'ında DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırı sonucu ülke tarihinin en büyük sivil katliamının yaşandığını belirtti.
Ülkenin dört bir yanından adalet, özgürlük ve demokrasi taleplerini duyurmak için Ankara'ya gelen 103 insanın gözü dönmüş DEAŞ terör örgütü tarafından hunharca katledildiğini aktaran Ağbaba, aradan 5 yıl geçmesine rağmen yüreklerinde halen yitirilen yurttaşların acısını hissettiklerini, onlara olan özlem ve hasretin devam ettiğini bildirdi.
Saldırının göz göre göre geldiğini savunan Ağbaba, şöyle devam etti:
"IŞİD'in Ankara başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde MİT'in ve Emniyet'in elinde istihbaratlar bulunmasına, canlı bombaların gözaltına alınıp serbest bırakılmalarına, ellerini kollarını sallayarak sınırı geçebilmelerine, CHP olarak hazırladığımız Adıyaman Raporu'nda canlı bombaların TC kimlik numaralarıyla beraber isimlerine yer verilmesine ve ilgili raporun Başbakan ve yetkililere ulaştırılmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmaması, devletin siyasi, adli ve idari birimlerinin kusur ve sorumluluğunun olduğunu şüpheye yer bırakmadan ortaya çıkarmaktadır."
Saldırının aydınlatılması konusunda iktidara eleştirilerde bulunan Ağbaba, şunları kaydetti:
"Saldırının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, Ankara Gar Katliamı sanıklarının saldırı emrini aldıklarını söylediği IŞİD yöneticisi Ebu Zeynep'in isminin dosyada yer almaması hukuki garabettir, skandaldır. Ankara Gar Katliamı ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapanlar yargılanırken, İŞİD emiri olan kişinin isminin dosyada yer almaması hukuk garabeti yaşandığının göstergesidir. Ankara katliamının talimatını verdiği iddia edilen Ebu Zeynep'in yakalanması için daha ne bekleniyor, anlamak mümkün değil."
Saldırıda Malatya gençlik kolları yönetiminin neredeyse tamamının ya hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını vurgulayan Ağbaba, "Malatya'dan 12 barış güvercinimizi yitirdik. Kolumuz, kanadımız kırıldı." ifadesini kullandı.
Hayatını kaybedenlere yönelik anma programlarının engellenmemesi gerektiğini belirten Ağbaba, "Maske-mesafe-hijyen kuralına uyularak yarın gar önünde anma gerçekleştirilmelidir." görüşünü aktardı.
Veli Ağbaba, 10 Ekim Derneği, emek örgütleri ve meslek kuruluşlarının öncülüğünde yarın saat 10.04'te 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirileceğini, tüm yurtta CHP parti örgütlerinin ve seçmenlerin saygı duruşuna katılacaklarını bildirdi.
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