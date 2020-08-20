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CHP'li Adıgüzel: "Uzaktan eğitiminde kayıp olmaması için gerekli adımlar atılmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Geçtiğimiz uzaktan eğitim dönemi bize Türkiye'nin uzaktan eğitim konusunda iyi bir sınav veremediğini gösterdi. Önümüzdeki dönemin de milyonlarca öğrenci için 'kayıp' dönem olmaması için gerekli adımların bir an evvel atılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

20.08.2020 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'li Adıgüzel:
AA

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin altyapı sorunlarının bulunduğunu belirtti.

Öğrencilerin geçen dönem yaşadığı cihaz ve internete erişim sorunlarının devam ettiğine dikkat çeken Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı son rakamlara göre Türkiye'de 1,5 milyon öğrencinin internet erişimi olan cihaza, 1 milyon öğrencinin ise internete erişiminin bulunmadığını aktardı.

Öğrencilerin yüzde 5'inin evinde televizyonun dahi bulunmadığını ifade eden Adıgüzel, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz uzaktan eğitim dönemi bize Türkiye'nin uzaktan eğitim konusunda iyi bir sınav veremediğini gösterdi. Bilgisayar, tablet ya da televizyona, internete erişimi olmayan milyonlarca öğrenci için geçtiğimiz dönem 'kayıp dönem' olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bu kayıp dönemin nasıl telafi edileceği ya da telafi edilip edilemeyeceği konusunda iç açıcı bir tablo yok önümüzde. Geçtiğimiz dönem tablete, bilgisayara, internete ya da televizyona erişimi olmayan öğrencilerin erişim sorunları bu dönem de devam ediyor. Bu sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağına dair ise ortada henüz bir eylem planı ya da atılan somut adımlar yok. Önümüzdeki dönemin de milyonlarca öğrenci için 'kayıp' dönem olmaması için gerekli adımların bir an evvel atılması gerekmektedir. Gerekirse tüm kaynaklar bunun için seferber edilmelidir."

Özel ve devlet okulları arasındaki eşitsizliğin derinleştiğini de öne süren Adıgüzel, Türkiye'de bir tarafta hem tablete hem bilgisayara hem de akıllı telefona erişen öğrencilerin bulunurken, diğer tarafta herhangi bir cihaza sahip olmadığı için akşam babasının ya da annesinin eve gelmesini bekleyen ve onun cep telefonundan internete girmeye çalışan, televizyonu bulunmayan öğrencilerin olduğunu kaydetti.

Onursal Adıgüzel, Türkiye'deki dijital eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için kurulan "Evrensel Hizmet Fonu"nun eğitimdeki dijital eşitsizliklerin giderilmesi açısından fırsata dönüştürülmesi gerektiğine işaret etti.

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