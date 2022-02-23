CHP'de PM ve A Takımı değişebilir

38 Olağan kurultayını 1 yıl erteleyen CHP'de gözler Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası'na çevrildi. Yasa 18 Haziran'a kadar Meclis'ten çıkarsa bunu "Seçimler zamanında yapılacak" şeklinde yorumlayan CHP yönetiminde kurultay takviminin başlatılıp seçimden önce tamamlanabileceği görüşü dile getiriliyor. Bu da Parti Meclisi ve Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nın değişebileceği anlamına geliyor.

CHP erken ya da olası bir baskın seçim ihtimaline karşı 37. Olağan kurultayını bir yıl erteledi. Son Kurultayını 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapan CHP'nin temmuz ayında yapılması gereken 38. Olağan kurultayını erteleme kararında "Tarihi öneme sahip olacak seçimler sırasında teşkilatın tüm enerjisini parti için sandıklara değil ülkenin kaderini belirleyecek genel seçim ve cumhurbaşkanlığı sandığına vermesi gerektiği" görüşü etkili oldu. Ancak karara itirazlar da geldi, seçimlere yenilenmiş kadrolarla gidilmesi gerektiği görüşü de dile getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI DEĞİŞTİREBİLİR

İtirazları değerlendiren yönetim erken seçim konusunda belirleyici kararın Seçim Yasası üzerinde verileceğini değerlendirdi. CHP'li bazı kurmaylar Cumhur İttifakı 18 Haziran'a kadar Seçim Yasası'nı çıkarsarsa zamanında yani Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde uygulanabilecek bir yasa çıkarılmış olacağından erken seçim ihtimalinin ortada kalkacağı görüşünde. Bu durumda kurultay takvimi için yeterli sürenin kalacağını belirten kurmaylar "Seçimden önce kurultay takvimin işleterek yeni kadrolarla seçime gidilebilir" görüşünü dile getiriyor. Bu da CHP'nin en üst karar organı olan Parti Meclisi ve Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olan MYK'nın değişebileceği anlamına geliyor

CHP kurmaylarına göre 18 Haziran'a kadar seçim yasası çıkmazsa bu "Cumhur ittifakı her an erken seçim kararı alabilir" anlamına gelecek. Bu durumda CHP'nin kurultay takvimini bir yıl erteleme kararının uygulamada kalacağı ifade ediliyor.