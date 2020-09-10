CHP'den yapılan açıklamada, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da korona testi yapıldığı, testin sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

Yaklaşık 10 yıldır CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak görev yapan Recep Cengiz'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Genel durumunun iyi olduğu belirtilen emekli albay Cengiz, daha önce Anıtkabir komutan yardımcısı olarak görev yapıyordu.