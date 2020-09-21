CHP Karkamış İlçe Başkanı Polat'tan sosyal medyadaki görüntülere ilişkin açıklama:

AA

Polat, AA muhabirine, arkadaşlarıyla beraber ilçe merkezinin dışında, yerleşim yerlerine uzak bir bölgede yemek yediklerini söyledi.

Görüntülerde yer alan bölümde yemek yendiği için maskelerinin takılı olmadığını dile getiren Polat, "İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta 7-8 arkadaşla yemek yedik. Hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uyduk. Havaya ateş eden ben değilim. Niye maske yok diyorlar ama biz orada yemek yiyoruz nasıl maske takalım." dedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyle ilgili, Polat'ın organize ettiği bir yemekte davetlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı ve havaya ateş edildiği ileri sürülüyor.