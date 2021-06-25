CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Kayseri'de partilileriyle bir araya geldi

Nazlıaka, "YaşamHak" otobüsüyle geldiği Kayseri'de partisinin Kayseri İl Başkanlığını ziyaret edip, kadın kollarının teşkilatlanma çalışmaları hakkında İl Başkanı Ümit Özer'den bilgi aldı.
Nazlıaka, daha sonra düzenlenen basın toplantısında, ülkenin her yerinde çiftçi, emekli ve işçinin sorunlarını dinlediklerini söyledi.
Kayseri halkı ile görüştüklerini anlatan Nazlıaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve diğer nedenlerle işsizlik ve yoksullukla ilgili sorunların yaşandığını dile getirdi.
Eşitliği savunan bir partinin üyeleri olduklarını anlatan Nazlıaka, Kayseri'nin kadın istihdamında 68'inci sırada yer aldığını, bunu cumhuriyet kenti Kayseri'ye yakıştıramadıklarını belirtti.
Nazlıaka, kadının da istihdamda eşit oranda yer alması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Eşit işe eşit ücret, kayıt dışı çalışmanın sonlanması gerektiğini ifade etmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden AK Parti çekilme kararı almışken biz bu sözleşmeye sahip çıkıyoruz. Kadınların yaşam mücadelesinde onların yanında yer alıyoruz. Kadına yönelik şiddeti sonlandırmak amacıyla il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak ve ev ev gezerek tüm şiddet mağdurlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Projemiz kapsamında genel merkezimize bir çağrı merkezi kurduk. 7/24 bu çağrı merkezimiz kanalıyla 444 8285 telefon hattımızı arayan şiddet mağdurlarına, ücretsiz hukuki ve psikolojik destek ve diğer konulardaki ihtiyaçlarına göre hizmetler sunuyoruz."
Nazlıaka, CHP'li belediyeler tarafından yönetilen yerlerde şiddet mağduru kadınların barınma ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade etti.
Toplantıya, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, partinin kadın kolları üyeleri ile partililer katıldı.
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