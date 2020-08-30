CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilere saldırının asla kabul edilemeyeceğini ve bunun kimsenin yanına kar kalmayacağını belirtti.
CHP'nin adının kavgalarla anılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Yücel, şöyle devam etti:
"Maalesef son yapılan il gençlik kolları kongremizde yaşananlar, partimizin demokrasi anlayışına ve her alanda savunduğu basın özgürlüğünden yana duruşumuza yakışmamıştır. Demokratik yarışın verdiği heyecanlı ortamın yanında, kongrede her şey yolunda gözüküyordu. Daha sonra yapılan oylama sonucunda Burak Kotan arkadaşımızın İl Gençlik Kolları Başkanı seçildiği ancak kazanan adayın ilan edilmesi sonrasında arbede çıktığı ve gazetecilerin de yaşanan tartışmalarının arasında kaldığı haberini aldık. Bunu duyar duymaz tekrar kongrenin yapıldığı alana intikal ederek öncelikle olaydan etkilenen basın mensubu arkadaşlarımızın yanına gittik ve hepsiyle tek tek görüştük.
Yaşanan olaylar çok üzücü ve yaşanmasını istemeyeceğimiz türden olaylar. Burada bir provokasyon var. Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız.
Bu olayın sorumluları CHP terbiyesi almış olamaz ve partimizde barınamaz. Bu saldırılar kimsenin yanına kar kalmayacaktır."
- "Bu davranış kabul edilemez"
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner de kongreye çağrılı davet edilen basın mensuplarına saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Hüner, ''CHP İzmir İl Gençlik Kongresi'nde bir gazetecinin görüntü almasının engellenmesi için elinden telefonunun alınması, bir başka gazetecinin de darbedilmesi hem cezai suçtur hem de basının özgür çalışma ortamını engellemek ve basın özgürlüğünü kısıtlamaktır. Olaya karışanların, faillerin bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almasını talep ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!