CHP ile İYİ Parti arasında devam eden müzakereler sonucunda Muğla Bodrum’da yaşanan kriz “özel modelle” çözüldü.

CHP’nin önerisi ile İYİ Parti’nin ısrarlı olup, “vazgeçilmezimiz” olarak tanımladığı Bodrum adayı Mehmet Tosun’un CHP listesinden gösterilmesi konusunda mutabakata varıldı ve parti yönetimlerinin onayına sunulması kararlaştırıldı.

Böylece ittifak görüşmelerinde bir ilk de gerçekleşti.

İki parti, Muğla Büyükşehir’in CHP’ye bırakılması konusunda anlaşırken ilçeleri Dalaman, Datça, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca, Ula ve Yatağan’da CHP’nin çıkardığı adayın, İYİ Parti’nin desteklemesi kararına

varıldı.

Diğer ilçeler Fethiye ve Seydikemer’de ise İYİ Parti adaylarını CHP’nin desteklemesi kararlaştırıldı.

Bodrum ise iki parti bir aya yakın süredir krize neden oluyor, yapılan müzakerelerin hiçbirinde mesafe alınamıyordu.

İki Parti arasında hafta sonu yapılan müzakere sonucu CHP, İYİ Parti’nin “bizim kırmızı çizgimiz” diye tanımladığı ve her halükarda kendisinden vazgeçmeyeceğini belirttiği Mehmet Tosun ile öneriyle geldi.

UZLAŞI SAĞLANDI

CHP kanadı, “Mehmet Tosun’u listemizden aday göstermeye hazırız” mesajını iletti.

İYİ Parti heyeti yaptığı müzakere sonucu CHP’nin önerisine sıcak baktı ve teklifi parti yönetimine ileteceğini belirtti.

İYİ Parti’nin Genel Merkez ve bölge yöneticilerinin aktardığına göre dün öğle saatlerinde bu konudaki uzlaşı da tamamlandı.

Karara göre Bodrum Konacık eski Belediye Başkanı, İYİ Parti adayı Mehmet Tosun CHP listesinden aday gösterilecek.

Belediye Meclis üyeliği ise fermuar sistemine göre belirlenecek; yani bir üye CHP, bir üye İYİ Parti’den gösterilecek.

Belediye başkan adaylarının belirlendiği ittifak görüşmelerinde ilk kez rastlanan modelin tıkanıklık yaşanan birkaç yerde daha uygulanabileceğinin de altı çizildi.

İZMİR 26 OCAK’A KALABİLİR

CHP- İYİ Parti arasındaki görüşmelerde Antalya Kepez’de yaşanan uyuşmazlık geçen hafta CHP’ye bırakılarak aşılırken, geriye Bodrum, Ankara Etimesgut, Bursa Osmangazi ve Samsun İlkadım ilçeleri kalmıştı.