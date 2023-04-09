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CHP İstanbul milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları isimleri

CHP İstanbul milletvekili adayları kimler? İşte aday listesi

CHP milletvekili adayları belli oldu. Heyet tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan liste teslimi için son tarih 9 Nisan Pazar günü olarak açıklanmıştı. Seçime az bir süre kala gözler CHP milletvekili aday listesine çevrildi. İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi...

Giriş: 09.04.2023 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul CHP milletvekili aday listesi... Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; Millet İttifakı bünyesinde CHP listelerinden seçime giriyor. Peki, CHP İstanbul milletvekili adayları kimler? İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri CHP İstanbul milletvekili aday listesi...

  • İSTANBUL CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

     

    SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ
    İSTANBUL-1 1 OĞUZ KAAN SALICI SİYASET BİLİMCİ
    İSTANBUL-1 2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ DİŞ HEKİMİ-SİYASET BİLİMCİ
    İSTANBUL-1 3 FETHİ AÇIKEL ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-AKADEMİSYEN
    İSTANBUL-1 4 GÖKHAN GÜNAYDIN AVUKAT - ZİRAAT MÜHENDİSİ - İKTİSATÇI
    İSTANBUL-1 5 BİROL AYDIN İLAHİYATCI
    İSTANBUL-1 6 AHMET ERSAGUN YÜCEL REKLAM PAZARLAMA
    İSTANBUL-1 7 ELİF ESEN SOSYAL BİLİMCİ
    İSTANBUL-1 8 HASAN KARAL İSLAM BİLİMLERİ
    İSTANBUL-1 9 CEMAL ENGİNYURT İKTİSATÇI
    İSTANBUL-1 10 SELİM TEMURCİ İŞLETME YÖNETİCİSİ
    İSTANBUL-1 11 ALİ GÖKÇEK MAKİNA MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-1 12 SUAT ÖZÇAĞDAŞ PSİKOLOG
    İSTANBUL-1 13 ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU TIP DOKTORU
    İSTANBUL-1 14 SEVGİ KILIÇ AVUKAT
    İSTANBUL-1 15 OLGUN ÇELİK SERBEST MUHSABECİ MALİ MÜŞAVİR - YÖNETİCİ
    İSTANBUL-1 16 DOĞAN ÇAKMAK JEOLOJİ MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-1 17 KENAN OTLU İŞLETME - ÇİFTÇİ
    İSTANBUL-1 18 EFENDİ ARGUNŞAH EMEKLİ
    İSTANBUL-1 19 MURAT KANTEKİN KAMU YÖNETICISI
    İSTANBUL-1 20 AYSEMİN GÜLMEZ AVUKAT
    İSTANBUL-1 21 AHMET CAN YILMAZ İŞ ADAMI GİRİŞİMCİ
    İSTANBUL-1 22 EBRU ZOR AVUKAT
    İSTANBUL-1 23 ERDOĞAN ERDEN ŞİRKET SAHİBİ (VODAPOL LTD. ŞTİ.)
    İSTANBUL-1 24 FÜSUN SÖKMEZ EKONOMİST, MALİ MÜŞAVİR
    İSTANBUL-1 25 NEJLA ERDEM EMEKLI TARIH ÖĞRETMENI
    İSTANBUL-1 26 BÜLENT KULKULOĞLU EKONOMİST, BANKACI
    İSTANBUL-1 27 GÜLLÜ SARAN BİOLOG
    İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO EMEKLİ
    İSTANBUL-1 29 NEJDET AY İŞ İNSANI
    İSTANBUL-1 30 ELİFE GAMZE ÖZTÜRK EMEKLI BANKACI
    İSTANBUL-1 31 HAKAN BEKAR HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-1 32 DURSUN CAN KIRTORUN AVUKAT
    İSTANBUL-1 33 MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU MAKINA MÜHENDISI ENDÜSTRI MÜHENDISI
    İSTANBUL-1 34 HALE DİLEK TOSUN HUKUKÇU
    İSTANBUL-1 35 ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ SANAYICI

  • İL İL CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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