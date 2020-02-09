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CHP İstanbul İl Kongresi düzenleniyor

CHP'de, İstanbul İl başkanını seçmek üzere kongre düzenleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu vurgulayarak, bu sorunların çözümü için 4 madde açıkladı

09.02.2020 - 12:05 | Güncelleme:
CHP İstanbul İl Kongresi
HABERTURK.COM

CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi başladı.

Delegeler, sabah erken saatlerden itibaren kongrenin yapılacağı Haliç Kongre Merkezi'ne gelmeye başladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, kongrenin sloganı "İstanbul'dan Türkiye'ye Tek Yön İktidar" olarak belirledi.

Kongre için merkezin açık hava etkinlik alanında 6 bin kişi kapasiteye sahip dev kompleks kuruldu. Katılımcılar, bu komplekste ağırlanıyor. Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday olduğu kongrede, 677 delege oy kullanacak. CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in Divan Başkanlığını üstleneceği kongrede, CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri belirlenecek.

 

KILIÇDAROĞLU'NDAN 5 SORUN, 4 ÇÖZÜM

CHP lideri, "Demokrasinin ağır yaralar aldığını, kan kaybına uğradığını görüyoruz. Bireysel beklentilerin ötesine çıkmalıyız. Başarıyı özveriyle yapacağız. Hiç kimse unutmasın. 100 yıl önce yolumuz nasıl Mustafa Kemal ve onun yoluysa, 100 yıl sonra da yol aynı yoldur" dedi. 

"Bize düşen Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında demokrasi ile taçlandırmak" diyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasimiz yara aldı. Bütün olumsuz koşullara rağmen cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz haklıyız" ifadelerini kullandı. 

"5 SORUNUMUZ VAR"

"5 temel sorunumuz var" diyen CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların ilki demokrasi. Düşüncesini açıkladı diye insanlar işinden, üniversiteden atılamaz. Yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü olmalı. İkinci temel sorun eğitimdir. Eğitimin bir kişiye, bir sınıfa, bir topluma, bir ulusa başarı kazandırdığını kaç kişi biliyor. Üçüncü sorunumuz dış politika. Barış üzerine inşa edilen dış politika bireysel kin ve öç alma üzerine inşa edilmiş durumda. Bunun sonuçlarını 82 milyon beraber yaşıyoruz. Dördüncü sorunumuz toplumsal barış. Bunu sağlamak zorundayız. Hiç kimsenin kimliğinden, yaşam tarzından, inancından ötürü ötekileştirilmesini istemiyoruz. Yaşam tarzına hepimizin saygı duyması lazım. Beşinci büyük sorunumuz ekonomi. Fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Hepimiz yaşıyoruz."

DÖRT STRATEJİ

"Dört ayaklı bir stratejiyle bunları aşacağız" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İlki, bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Kadın-erkek eşitliği, medya özgürlüğünü getireceğiz. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Demokratik parlamenter sistemi yeniden inşa edeceğiz. Darbe hukukundan arınmış bir sistemden söz ediyorum. İkinci ayağı, üreten Türkiye. Türkiye üretmelidir. Fabrikada, tarlada, üniversitelerde, sanatta, her alanda üretmeliyiz. Türkiye ürettiği zaman güçlü olacaktır. Üçüncü ayağı, güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Bütün kurum ve kurallarıyla.  Dördüncüsü sürdürebilirlik. Bütün bu çabaları sürdürülebilir kılmak zorundayız. Bunu önlemenin yolu liyakat sistemini egemen kılmaktır."

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